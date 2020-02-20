شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ: الأهلي الأرجح للتتويج بالسوبر.. وجاهز لدعمه قدر استطاعتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على مباراة السوبر التي تجمع الأهلي والزمالك غدا الخميس بالإمارات قائلا، "من الأشياء التاريخية في العالم العربي مباراة مثل الأهلي مع الزمالك في مصر والهلال مع المريخ في السودان والهلال مع النصر والاتحاد مع الأهلي في السعودية والرجاء مع الوداد في المغرب، وما يسعدني أن السوبر يقام في أبو ظبي الخير".

قال آل الشيخ في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "من الصعب التنبؤ بنتيجة مباراة السوبر لأنها تجمع فريقين كبيرين، والزمالك خرج من نشوة السوبر الافريقي بعد تغلبه على الترجي التونسي العائد من المشاركة في كأس العالم للأندية، كما أن مدربه كان مدربا للأهلي وكل الأوراق مكشوفة أمام الفريقين".

أوضح: كما أن الأهلي يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة وأرى أن كفته الأرجح للتتويج بلقب السوبر، والمباراة اعتبرها شرفية لأنها تأتي في منتصف موسم ولا تعكس حالة الفريقين في الموسم بالشكل الأمثل، وكنت أتمنى أن أراها بنهاية الموسم".

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وعن دعمه للنادي الأهلي رد قائلا: "أنا جاهز وأنتظر التنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الذي يملك أفكارا كثيرة يحتاج تطبيقها وسأساعد النادي قدر استطاعتي".