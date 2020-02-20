شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: مصر قادرة على استضافة أي حدث عالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان مصر قادرة على استضافة اي حدث في اي وقت .
قال وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية إن استضافة مصر لبطولة افريقيا للفريق الاول والاوليمبي خير دليل على هذا الحدث الكبير ، وخروجه بشكل مميز اثار انتباه الجميع ، لما قدمناه من اسلوب راقي في التعامل مع الجماهير خارج وداخل الملعب.
أوضح صبحي ان مصر قادرة على استضافة اي حدث عالمي رياضي او غيره خلال السنوات القادمة ، مؤكدا ان البلد تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق المزيد من الانجازات العالميه.
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