شكرا لقرائتكم وفد الجبلاية يلبى دعوة "فتاة السوبر" بزيارة نادى أبو ظبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري علي زيارة نادي ابوظبي بدعوة من سارة حسانين نجمة منتخب مصر السابقة و اول محترفة مصرية والتي تتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي ابوظبي .

سحر عبد الحق (2) جاء ذلك خلال تواجد عبد الحق بمدينة أبوظبي مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لمتابعة مباراة كأس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس. Advertisements

سحر عبد الحق (3) وقامت سارة حسانين باستضافة سحر عبد الحق والدكتور جمال محمد علي عضو المجلس في حضور ديما الإبراهيم مدير الكرة بنادي ابو ظبي ونهي سعد لاعبة منتخب مصر السابقة و المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي العين ومني ميخائيل لاعبة منتخب مصر السابقة و مدربة أكاديمية نادي ابوظبي . وتناولت عبد الحق مع سارة حسانين كيفية إقامة دورة للأندية العربية للكرة النسائية في ابوظبي في مايو القادم بمشاركة بطل الدوري المصري كما عرضت نهي سعد استضافة منتخب مصر للكرة النسائية في مدينة العين .

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