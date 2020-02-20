شكرا لقرائتكم عماد النحاس: فاوضت لاعبين من الأهلي لضمهم للمقاولون ويجب تأجيل القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، أنه مع قرار تأجيل لقاء الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم 24 فبراير، لمصلحة الفريقين الإفريقية. Advertisements وتابع عماد النحاس في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أشجع الأهلي وأتمنى فوزه في لقاء السوبر غدا وأتمنى خروج المباراة بالشكل الأمثل". وأتم: "فاوضت لاعبين من الأهلي لضمهم للمقاولون ولكن الأمور المادية أفسدتها".

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