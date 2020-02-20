شكرا لقرائتكم وكيله: إدواردو رفض غريميو والعين من أجل الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مارسيلو بينهيرو، وكيل أعمال كارلوس إدواردو، أن اللاعب البرازيلي رفض الانتقال إلى غريميو البرازيلي والعين الإماراتي في الفترة الماضية من أجل الاستمرار مع الهلال إلى نهاية الموسم.

وقال وكيل اللاعب في مقابلة نقلتها صحيفة "terra" البرازيلية: تقرر أن يبقى إدواردو مع الهلال إلى نهاية الموسم الجاري، لكن استمراره مع الهلال بعد ذلك ليس مؤكدا، إذ تلقينا عدة عروض في الفترة الماضية، لكن اللاعب قرر البقاء والاستمرار مع الهلال.

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تصريح وكيل أعمال إدواردو في الصحيفة البرازيلية

وأضاف: يمتد عقد إدواردو "30 عاما" حتى يونيو المقبل، وجرت مفاوضات في الفترة الماضية مع بعض الأندية في آسيا وناديين في البرازيل، حتى الأسبوع الماضي، لكنني أجريت محادثة هاتفية مع إدواردو خلال عطلة الأسبوع، وقرر البقاء مع الهلال، لقد تجاهلنا عدة عروض قدمت إليه، أبرزها من قبل العين الإماراتي وغريميو البرازيلي.

وواصل وكيله: يريد كارلوس إدواردو البقاء في السعودية، لأنه تكيف مع البلد وثقافتها، ومع ذلك فإن مستقبل اللاعب مع زال مفتوحا، وإذ لم يجدد مع الهلال، فسيكون اللاعب متاحا وبشكل مجاني في سوق الانتقالات خلال بضعة أشهر، إذ يمكنه الاتفاق مع أي فريق.

وكشف وكيل إدواردو أنه سيقوم بزيارة السعودية في الأيام المقبلة، وذلك للتحدث مع إدواردو بخصوص العروض المقدمة إليه، لاتخاذ القرار الأفضل بالنسبة للاعب، واختتم حديثه: نحلل كل العروض بهدوء شديد، إنه ليس قراري أنا فقط، فهناك أسرته وعائلته.