محمد القاسم: أنتظر الهلال والنصر بفارغ الصبر

كشف محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، أن مدرب الفريق رفض التعاقد مع لاعب آسيوي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وفضل الاعتماد على ثلاثة أجانب في دوري أبطال آسيا.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: المدرب رأى أنه يجب أن لا نخاطر بالتعاقد مع لاعب آسيوي في فترة الانتقالات الشتوية، لأنه من الممكن أن لا ينسجم مع الفريق وبالتالي لا نستفيد منه في دوري الأبطال، ونكون قد خسرنا لاعبا في خانته على الصعيد المحلي.

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وأضاف: بخصوص المكافأة التي قدمها عبدالرحمن الحلافي، المشرف العام على فريق النصر، إلى النادي كانت من جانب وطني بعد فوزنا على الدحيل القطري، ونحن ننتظر مواجهتي الهلال والنصر ونراهن عليهما، وما يدور من حديث عبارة عن أراء جماهيرية وأترفع عن الرد عليها، وعلاقتي بجميع الأندية جميلة.

وذكر أن الإصابات وعملية تغيير المدربين أثرت على الفريق في الموسم الحالي، بالإضافة إلى عامل الإرهاق جراء مشاركة الفريق في دوري الأبطال، وتابع: لم يحالفنا التوفيق مع باولو سيرجيو، وأعتقد أن المدرب الحالي سيذهب بالفريق إلى مراحل متقدمة، ونفضل المدرسة البرتغالية بسبب طريقة لعبهم الجميلة، ونعمل على عدم تغيير المدرسة البرتغالية لأن اللاعبين اعتادوا عليها.

وحول انتقال مدالله إلى الهلال وقضية السواط، ذكر القاسم: مدالله والسواط لدينا في عقودهم أفضلية التجديد، لكن وصلنا إلى اتفاق مع الهلال يفيد الطرفين بخصوص مدالله العليان، وقضية السواط معلقة، فيما قدمنا لطلال العبسي عرضا يعتبر الأعلى في تاريخ التعاون منذ تأسيسه، لأننا أردنا المحافظة على اللاعب لكنه فضل الانتقال إلى مسقط رأسه في جدة.

وأكد رئيس التعاون أن الفريق يطمح للتواجد بين الأربعة الكبار في نهاية الدوري، مع التأهل من دور المجموعات بالنسبة للبطولة الآسيوية.