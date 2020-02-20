شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد التسجيل في سباق «جري سيدات الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي سيدات الشارقة عن تمديد فترة التسجيل في سباق جري سيدات الشارقة حتى 29 فبراير الجاري، نظراً لتزايد عدد الطالبات لتمديد الموعد النهائي للتسجيل، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من السيدات لخوض التحدي والمشاركة في السباق.
ويتضمن السباق ثلاث فئات، وهي فئتا 5 كيلومترات، و10 كيلومترات، بإضافة فئة بمسافة 5 كيلومترات للسيدات الراغبات بممارسة الجري للاستمتاع بالرياضة، إلى جانب تخصيص جائزة للمشاركات الإماراتيات للتنافس على مسافتي 5 كيلومترات، و10 كيلومترات.
وتقام دورة هذا العام من السباق يوم 6 مارس المقبل في المدينة الجامعية بالشارقة.
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