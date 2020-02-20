الكعبي: نفخر بالترويج لـ «إكسبو2020» في ماراثون زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعرب الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري عن سعادته وامتنانه بالتكريم الذي تلقاه أمس الأول، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في لفتة رائعة لتكريم الرعيل الأول ممن أسهموا في الترويج لمعرض إكسبو 2020؛ الحدث الكبير الذي تستعد له دبي، وقال: «كل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب فكرة ماراثون زايد الخيري الذي خرج من المحلية إلى العالمية، وبات سباق الخير اسماً كبيراً بين الأحداث الكبيرة في العالم من خلال مشاركة أعداد كبيرة من الجنسيات المختلفة فيه، إلى جانب أنه بات محطة ترويجية مهمة للدولة».

وقال: «لقد شعرنا بالاعتزاز والفخر بالترويج لحدث ضخم وكبير كهذا، ضمن فعاليات الماراثون في نيويورك»، وأضاف: «التكريم لكل الإمارات وليس للجنة العليا المنظمة للماراثون، والحدث يمثل واجهة عالمية للدولة نفخر بها جميعاً، ووجود اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على أي حدث يضمن نجاحه، سواء كان داخل الدولة أو خارجها، والشكر إلى جميع العاملين في الماراثون الذين يبذلون جهداً كبيراً من أجل أن تكون الإمارات في المقدمة».

وأكد أن الترويج لمعرض إكسبو 2020، واجب وطني لأن الحدث سيحقق نقلة كبيرة للإمارات وليس لمدينة دبي فقط، لأن العالم سيتوجه صوب الإمارات، خاصة أنه الحدث الأول في منطقة الخليج والشرق الأوسط ومفخرة لنا جميعاً، وواجب على كل إماراتي الترويج له في كل مناسبة. وكشف رئيس اللجنة المنظمة إقامة نسخة جديدة للماراثون في الهند خلال عام 2020، وقال: «الحدث تحرك من أبوظبي إلى نيويورك ومصر، وبالنسبة إلى نسخة الهند خلال العام الحالي، بدأنا التجهيز لها بالفعل، بعد أن جاء الطلب من الجانب الهندي، حيث إن لديهم استعداد كبير لإنجاح الحدث بعد النجاحات التي حققها وباتت له أصداء عالمية».

وأوضح الكعبي أن الماراثون سجل أرقاماً هائلة على صعيدي التبرعات ونسب المشاركة، جعلت السباق أشبه بتظاهرة في حب زايد، وعلى جسور المحبة والعطاء والخير والنماء حلق الماراثون من أبوظبي إلى نيويورك، ومنها إلى مصر، ليترك في كل بقعة يحل بها سعادة في النفوس وبهجة في القلوب، من خلال تركيزه على هدف وحيد هو فتح أبواب الأمل للمرضى وللمؤسسات الخيرية غير الربحية، وهذا هو زايد وعيال زايد الذين يقدمون دائماً يد الخير في كل مكان من بقاع العالم. وتابع: «الماراثون وصل إلى عامه التاسع عشر منذ بدايته عام 2001 في الإمارات، ووصلنا إلى النسخة الخامسة عشرة في نيويورك والسادسة في مصر، ولازال يتطور من عام إلى آخر، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمامه الكبير بالحدث، ومتفائلون بمواصلة النجاح في النسخة الجديدة التي ستقام في الهند هذا العام، والطموحات لم ولن تتوقف، من أجل الوصول بالماراثون إلى آفاق عالمية أخرى».

واختتم الكعبي تصريحه مرحباً بمشاركة كل المؤسسات والشركات الوطنية التي ترغب في الترويج لأنشطتها وخدماتها من خلال مهرجان يوم الإمارات، الذي يقام على هامش الحدث في أكبر ميادين حديقة سنترال بارك، حيث تقام الدورة القادمة للماراثون في نيويورك في 28 مارس/آذار المقبل، واعداً بأن توفر اللجنة المنظمة كل التسهيلات المطلوبة في الموقع بالتنسيق مع إدارة الحديقة وبلدية نيويورك.