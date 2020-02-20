الفهيم يترأس اجتماع اتحاد غرب آسيا للترايثلون بالكويت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوجه خالد عبدالكريم الفهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون، رئيس اتحاد غرب آسيا، خلال الساعات المقبلة إلى دولة الكويت الشقيقة، وذلك ليترأس اجتماع اتحاد غرب آسيا للترايثلون، الذي يعقد غداً الجمعة في ضيافة النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا للترايثلون قد كلّف خالد الفهيم، بمهمة القائم بأعمال رئيس الاتحاد خلال اجتماعه الذي أقيم في أوائل ديسمبر الماضي بمملكة البحرين على هامش بطولة غرب آسيا للترايثلون.

وأكد خالد الفهيم أن ترايثلون الإمارات يدعم اتحاد غرب آسيا للترايثلون لتحقيق كل أهدافه، والتي يأتي على رأسها نشر اللعبة وتطوير ها في المنطقة على كافة الصعد.وتوجه الفهيم بالشكر إلى النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون على استضافة الاجتماع، آملاً أن يخرج الاجتماع بقرارات من شأنها أن تسهم في مواصلة تطور لعبة الترايثلون في منطقة غرب آسيا نحو الأفضل، لاسيما وأن هذه الرياضة من الرياضات الأولمبية ذات الشعبية والجماهيرية الكبيرة.