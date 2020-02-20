شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية: أتلتيكو أعاد ليفربول إلى كوكب الأرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الصحف الإنجليزية أن أتلتيكو مدريد من خلال الجدار الدفاعي الذي لعب به أعاد ليفربول إلى كوكب الأرض بعدما هزمه 1-صفر في مدريد في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.على ملعب «واندا متروبوليتانو»،خطف ساوول نيغويز هدف الفوز باكراً في الدقيقة الرابعة، وفيما دخل ليفربول المباراة مرشحاً في ظل هيمنته الصارخة في الدوري الإنجليزي وابتعاده 25 نقطة عن أقرب منافسيه، كان أنصار أتلتيكو يأملون في فوز مستبعد نظراً لموسمه المتواضع، لكن ما كان غير متوقع حدث، رغم أن «الريدز» أنهى اللقاء بعد امتلاك الكرة بنسبة 67%، لكن الجدار الدفاعي الذي بناه المدرب دييغو سيميوني كان رائعاً إلى درجة أن لاعبي ليفربول لم يشكلوا خطورة حقيقية رغم سيطرتهم المطلقة.

وقال كلوب مدرب ليفربول بعد اللقاء: «ستكون مباراة الإياب مختلفة على ملعبنا،تركيز دفاع أتلتيكو كان رائعاً، دافعوا بقلبهم. نحن لعبنا جيداً كما أردنا لكن لم نصنع الفرص. في هذه الأجواء فقدنا التركيز قليلاً، في الإياب سنكون جاهزين. أهلاً بكم في أنفيلد!».

أما سيميوني فرأى «جاء أفضل فريق في العالم إلى هنا وفزنا عليه».

من جهتها، قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن «هدف ساوول في الدقيقة الرابعة يفتح باب الأمل للخروج من جحيم أنفيلد في الإياب»، وقالت أيضاً إن «خطة سيميوني الدفاعية لم تكن تشوبها شائبة، وجعلت ليفربول دون أي رد فعل».

وقالت صحف إنجلترا إن ليفربول عاد إلى كوكب الأرض بعدما أظهر تفوقاً غير عادي هذا الموسم، وبدا أنه من كوكب آخر، وعنونت صحيفة التايمز: ليفربول يُظهر أخيراً أنه من البشر. وتابع النرويجي الظاهرة هالاند صاحب ال 19 عاماً هوايته وسجل ثنائية منحت دورتموند الفوز على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي الذي اكتفى بهدف وحيد سجله نجمه نيمار لينتهي اللقاء 2-1.

ويتألق المهاجم الفارع الطول بشكل كبير مع فريقه الجديد وسجل له حتى الآن 11 هدفاً في سبع مباريات في مختلف المسابقات، في سابقة للاعب من الدوري الألماني.

وكتبت صحيفة «كيكر» الألمانية «ساعة المجد لهالاند»، وأشارت إلى أنه على الرغم من بلوغه التاسعة عشرة من عمره فقط، فقد سحب البساط من تحت أقدام نيمار ومبابي.

وقالت صحيفة «أس» الإسبانية «ثمة موهوب جديد في قارة أوروبا: ننحني أمام هالاند وثنائيته المدهشة».

أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية فاعتبرت أن «ظهور الموهبة الكبيرة لهالاند مخيفة».

في المقابل، رأت «كورييري ديللو سبورت» الإيطالية أن هالاند «لاعب قادم من المريخ» يمتلك «قوة كريستيان فييري، هدوء فيليبو اينزاغي والبنية الجسدية للوكا توني».