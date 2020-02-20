«الصيرمي» بطل دوري الصيد بالصقور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق «الصيرمي» بلقب النسخة الأولى لدوري الإمارات للصيد بالصقور، المبادرة الأحدث والأكبر من نوعها من نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك عقب تفوقه على فريق الصاعقة بنتيجة أربعة أشواط دون رد، في الجولة الثامنة والأخيرة التي أقيمت بأبوظبي.

وتفوق الشعيب على الغربي 3-1، والوثبة على الطف 4-صفر، وقوست على النخبة 3-1، ولهباب على حبشان 3-1.

حضر الختام عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وراشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعتيق بطي المزروعي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي في المركز.

وقدمت اللجنة المنظمة في أبوظبي الدروع التذكارية لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على جهودهم ودعمهم ومساهمتهم في إنجاح دوري الإمارات للصيد بالصقور في نسخته الأولى.