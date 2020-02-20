العنبري : النقطة أمام بيرسبوليس ليست سلبية والقادم أفضل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

كسب الشارقة نقطته الأولى في منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا بتعادله مع ضيفه بيرسبوليس الإيراني 2-2، في ليلة قارية ثانية له في النسخة الحالية استعاد «الملك» خلالها بعضاً من بريقه السابق من خلال عرضه المقنع على مدار الشوطين.

رغم أن الشارقة بقي برصيد نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، ولم يعرف الفوز بعد مباراتين، خسر خلالهما الأولى أمام التعاون السعودي، إلا أن جمهوره خرج راضياً عن الشكل العام للفريق الذي لعب مدربه عبدالعزيز العنبري بأسلوب جديد.

كانت فرص الشارقة هي الأخطر، وأبرزها كرة محمد خلفان ثم الحسن صالح وريان مينديز الذي يعد النجم الأول ل«الملك» في المباريات الأخيرة، مع البرازيلي كايو والظهير الطائر علي الضنحاني.

وكان أسلوب العنبري في اللقاء يقوم على اللعب بخمسة مدافعين هم سالم سلطان وشاهين وعبدالله غانم، والحسن صالح وعلي الضنحاني، على أن يقوم الظهيران بدورين دفاعي وهجومي، وقد كانت الخطة ناجحة إلى حد بعيد مع حيوية مينديز وكايو في الوسط، ويقيناً مع عودة الساحر البرازيلي كورنادو فإن«الملك» سيصبح أكثر توازناً ويأخذ شكلاً هجومياً أفضل، علماً بأنه في حال تواجد اللاعب القائد وصانع الألعاب في لقاء بيرسبوليس لكان الشارقة خرج بفوز أكيد، ولاسيما أن الفريق الإيراني لعب باندفاع هجومي عشوائي وغير محسوب.

ومن سوء حظ الشارقة أن الدينمو المحرك للفريق شوكوروف لم يكن في أحسن حالاته وكذلك تعرض لاعبه النشط محمد عبدالباسط للإصابة في توقيت صعب، وأشرك العنبري ماجد سرور بديلاً له.

تحمل المسؤولية

ويحسب للمدرب العنبري أنه نجح في إعادة ترتيب أوراق الفريق من جديد وجسد شخصية مميزة واستراتيجية جديدة وخطة لعب ممنهجة ومدروسة، ولم يغب عن اللوحة الجمالية التي كان عليها فريق الشارقة سوى أن تكتمل بفوز، ولكن في النهاية النقطة أفضل من لاشيء في ظل الظروف التي مر بها الفريق، هذا عدا عن أن فريق الدحيل صاحب المركز الثاني في المجموعة يملك 3 نقاط فقط.

من جهة أخرى، كرر العنبري مدرب الشارقة في المؤتمر الصحفي عادته بتحمل المسؤولية كاملة عن التعادل والخروج بنقطة، وأثنى على اللاعبين والإدارة، وقال إن الفريق بذل واجتهد لأجل الفوز ولم يوفق في ذلك.

ورداً على سؤال أن الشارقة ظهر بشكل أفضل من مباراته السابقة أمام التعاون، حيث امتلك حلولاً هجومية، قال العنبري: كل الشكر للاعبين الذين ساعدوا الجهاز الفني في تطبيق استراتيجية اللعب الجديدة، وأيضاً الشكر للإدارة التي كان لها دور في ذلك، وبكل صراحة يجب أن نكون راضين بالنتيجة، والنقطة تعتبر جيدة لنا رغم أننا نلعب على أرضنا، حيث إنه قياساً بخبرة الفريق الإيراني في البطولة وخبرة لاعبي الشارقة نستطيع أن نقول إن الرضى تام عن الأداء والنتيجة رغم قناعتنا بأنه كان يمكن أن ننجز بشكل أفضل.

وتابع: «الأهم أننا لم نخسر وأمامنا مباريات مهمة قادمة في كأس رئيس الدولة والدوري ويجب أن نستعد لها».

من جهته، قال يحيى محمدي مدرب فريق بيرسبوليس: تقدمنا مرتين في المباراة ولكن ضعف التركيز لعب دوراً في استقبالنا هدفين سهلين ويجب أن نعالج هذه المشكلة لأن ذلك حدث في 3 مباريات متوالية حيث استقبلت شباك الفريق 6 أهداف خلال 3 مباريات محلية وآسيوية.

وتابع: كنا الأفضل والأكثر امتلاكاً للكرة، ومشكلتنا الحقيقية أن الفريق يصل ولكن يستقبل أهدافاً سهلة. واعتبر محمد عبدالباسط محور فريق الشارقة الذي يقدم مستويات مميزة بعد أن حجز مكانه في توليفة العنبري كلاعب أساسي في الموسم الأول له مع «الملك»، أن النتيجة التي انتهت إليها المباراة إيجابية، وقال: أهدرنا فرص التسجيل في الشوطين، ولكن لدينا الرضا عن أنفسنا ونتطلع للأفضل في جميع المباريات القادمة على المستويين المحلي والخارجي.

وعن أسباب عصبيته لحظة خروجه مصاباً قال: لم أكن عصبياً بل كنت حزيناً لأن الإصابة حرمتني من إكمال المباراة مع فريقي، لكن الإصابة خفيفة ولن تمنعني من المشاركة مع فريقي في المباريات القادمة. وأكد الأوزبكي شوكوروف: «كنا الأقرب للفوز في واحدة من المباريات المهمة لنا ولكن لابد من الإشارة إلى أننا واجهنا فريقاً قوياً ومنظماً ونحن نمتلك الأفضل وعازمون على تحقيق كل أهدافنا في هذا الموسم، لعبنا بجماعية ومسؤولية كبيرة ولم نوفق في الفوز والنتيجة تعتبر إيجابية رغم أننا نستحق الفوز».