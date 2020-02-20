شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يفتقد النوبي أمام شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد يفتقد بني ياس لاعبه سهيل النوبي في مباراة شباب الأهلي يوم غد الجمعة في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، عقب تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية في تدريبات «السماوي» استعداداً للمباراة.

وينضم النوبي إلى قائمة المصابين في بني ياس إلى جانب بدر الشبيبي، الذي تعرض لنفس الإصابة في العضلة الخلفية، وسيتواصل غيابه حتى نهاية فبراير الجاري.

ويستعيد السماوي قائده فواز عوانة في المباراة بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة التي أدت لغيابه عن مباراة الوحدة الأخيرة.

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