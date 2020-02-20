«زعبيل مايل» تستقطب الأقوياء.. و«دبي لوف» تستهدف الـ «أوكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

يحط كرنفال كأس دبي العالمي رحاله، مساء اليوم، في المحطة الثامنة بمضمار ميدان العالمي حيث يتجدد الموعد مع المتعة والإثارة في 7 أشواط قوية جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، منها 4 بطولات مصنفة (جروب).

ويشهد الحفل الكرنفالي الثامن مشاركة 66 خيلاً، ويتولى رعايته الطاير للسيارات، ويبلغ مجموع الجوائز المالية المرصودة للسباق مليوناً و355 ألف دولار.

يشهد حفل الليلة 4 بطولات مهمة تشمل زعبيل مايل «جروب2»، ودبي سبرينت «جروب 2»، وأوكس الإمارات للمهرات بعمر ثلاث سنوات «جروب 3»، ودبي ملينيوم ستيكس «جروب3».

وتتجه الأنظار نحو الشوط الرابع، حيث تقبل التحدي كوكبة من خيرة نجوم الميل تتنافس على لقب سباق «جروب 2» زعبيل مايل (1600 متر عشبي) في النسخة الرابعة عشرة للبطولة.

ويستقطب الشوط 7 من نجوم الميل، في تحدّ على لقب زعبيل مايل بالمسار العشبي، ويبرز منها نجم جودلفين «دريم كاسل» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، كما يبرز «ميثيكال ماجيك» لجودلفين بإشراف أبلبي الذي يدافع عن اللقب برغم أنه لم يتوج بلقب منذ ذلك الحين، ويشارك معه رفيقه في الإسطبل «زاكوسكي» بقيادة جيمس دويل بعد فوزه على ذات المضمار والمسافة في ظهوره الأول محلياً قبل شهر.

وينافس أيضاً «زينهم» بإشراف مصبح المهيري، و«جولدن جاجوار» بإشراف أحمد بن حرمش، وتكتمل القائمة بالمحارب «سالوت ذا سولجر» بإشراف فوزي ناس.

ويشهد الشوط الخامس سباق سرعة مع ميدان سبرينت (ج2) لمسافة 1000 متر «عشبي»، وتتنافس 10 خيول في التحدي المثير، حيث تتجه الأنظار نحو «إكويلاتيرال» بإشراف هيلز بعد فوزه المبهر على «وادي» بإشراف واتسون قبل شهر، وقد يضيف «بليتزكريج» الفوز لمدربه دوج أونيل بعد إحرازه الوصافة مؤخراً، ولكن «كاسبيان برينس» يبدو مؤهلاً لافتتاح رصيد مدربه مايكل أبلبي، ويعود «أنجل ألكساندر» بإشراف داسكومبي للمرة الثانية، بينما يبحث «يا ليل» بإشراف علي الرايحي عن لقبه الأول بميدان.

ويحتفظ فريق جودلفين بقوة ضاربة في النسخة العاشرة من سباق ج3 دبي ملينيوم ستيكس (2000 متر عشبي) الذي يقام في الشوط الأول، حيث يدفع بثلاثة خيول من أصل 6 مشاركين، أبرزها «رويال ميتينج» بإشراف سعيد بن سرور، والثاني هو نجم السباقات الأوروبية «غياث» بإشراف أبلبي وثاني أعلى الخيول تصنيفاً في الكرنفال، إلى جانب رفيقه في الإسطبل «سبوتيفاي» الفائز العام الماضي بالسباق الذي لم تغادر كأسه خزائن جودلفين إلا في مناسبة واحدة فقط منذ تدشينه، ويشارك «سيرتن لاد» بإشراف شانون، وتكتمل القائمة مع «بريفيليجيادو» بإشراف بيترسين و«ديزرت إنكاونتر» بإشراف سيمكوك.

وتعود معظم خيول سباق 1000 جينيز الإماراتي للمنافسة في نسخة كلاسيكية أخرى للمهرات، وهي سباق أوكس الإمارات لمسافة 1900 متر (جروب 3 - رملي) في الشوط الثالث الذي يشهد مشاركة 6 مهرات، لكن ربما تختلف النتيجة هذه المرة، نظراً لأن السباق يقام على مسافة أطول ب300 متر الأمر الذي يتطلب قدرات تحملية.

وتتجه الأنظار إلى بطلة سباق 1000 جينيز «دبي لوف» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور، من واقع المستوى الرائع وتحقيقها الفوز على مسافة الميل قبل شهر بفارق 3.25 طول، وتجرب المسافة الأطول في مسيرتها، بينما تواصل «داون أون ذا بايو» بإشراف سالم بن غدير، وتلاحقها «تابي سيو» بإشراف واتسون.

وتشمل القائمة «آسكوت براس» بإشراف بيترسين في محاولتها الثانية بالدولة ورفيقتها في الإسطبل «كيرلس ويسبر»، فيما تجرب «سيرين» بإشراف ماتسوناج حظوظها للمرة الأولى محلياً.

ويبحث «ميدنايت ساندز» بإشراف واتسون عن فوزه الخامس توالياً بالشوط السادس لمسافة 1400 متر - تكافؤ، بينما يحمل «تور تو باريس» بإشراف براندت الوزن الأعلى في مشاركته الثالثة بالموسم، ويعود «السهم» بإشراف بورسلي للمضامير بعد غياب 691 يوماً، ويدفع سيمار بالجواد «أول أوت بليتز» للمرة الثانية بعد حلوله سادساً قبل شهر، فيما يحمل رفيقه في الإسطبل «بيهيفيورال باياس» وزناً أقل هذه المرة.

ويقام الشوط الثاني على مسافة 1600 متر «عشبي - تكافؤ»، ويبرز فيه «ميجر بارتنرشيب» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور الفائز في سباقه الأول بالموسم ولكنه لم يحافظ على ذلك الزخم، فيما يدفع شارلي أبلبي ب«جود فورتشن» الذي لم يبتسم له الحظ هذا الموسم.

ويشارك «مسار» بإشراف بشلارد للمرة الثالثة بعد محاولتين غير موفقتين، بينما يعود «متفاوت» بإشراف واتسون للمرة الثانية بعد محاولة متواضعة، وربما يضاعف «ميلشوت» بإشراف سالم بن غدير رصيده بعد فوزه في أول سباق هذا الموسم.

وتختتم الأمسية بسباق عشبي على مسافة 1600 - تكافؤ، يشكّل فيه «لاند أوف ليجندز» بإشراف سعيد بن سرور الخطورة الأكبر رغم حمله الوزن الأعلى، وكان قد حل وصيفاً في ظهوره الأول قبل شهر، وينضم إليه رفيقه في الإسطبل «دبي ليجاسي».

وتخوض عدة خيول تجربتها الأولى محلياً مثل «فنار» بإشراف واتسون و«كورسن» بإشراف سيمار، فيما يعود «إبيك هيرو» بإشراف كريسفورد إلى سباقه الثالث بعد أن حل وصيفاً وثالثاً في سباقيه الماضيين.

1.355 مليون دولار جوائز نقدية

رصدت الشركة الراعية لأشواط الحفل الثامن من كرنفال كأس دبي العالمي، مبلغ مليون و355 ألف دولار كجوائز نقدية توزع على أبطال الأشواط الستة، والتي يشارك بها 66 خيلاً.

ويبلغ مجموع جوائز الشوط الأول 200 ألف دولار، ورُصد للشوط الثاني 135 ألف دولار، فيما يبلغ مجموع جوائز الشوط الثالث 250 ألف دولار، وتبلغ جوائز الشوط الرابع 250 ألف دولار، وتبلغ جوائز الشوط الخامس 250 ألف دولار، وتبلغ جوائز الشوط السادس 135 ألف دولار، وتبلغ جوائز الشوط السابع 135 ألف دولار.