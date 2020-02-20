شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات قوية في كأس العرب للشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه المنتخب الكويتي نظيره العراقي ضمن كأس العرب للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم التي تستضيفها السعودية، ويلعب المنتخبان لحساب المجموعة الأولى التي تشهد مواجهة أخرى بين موريتانيا وتونس بعد فوزهما الافتتاحي على الكويت والعراق.

ولحساب المجموعة الثانية يلتقي المغرب المتصدر جيبوتي، ويواجه الوصيف مدغشقر منتخب البحرين الذي خسر 2-4 أمام المغرب.

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