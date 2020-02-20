20 متسابقاً يشاركون في بطولة «الموتوسيرف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً الجمعة الجولة الأولى من منافسات بطولة الإمارات للموتوسيرف للرجال والسيدات بحلتها الجديدة، بمشاركة 20 متسابقاً تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي. وتعد هذه البطولة الأولى من نوعها على مستوى الإمارات في فئة ال«موتوسيرف».

ويتنافس في البطولة متسابقون من جنسيات مختلفة حيث يلتقي 20 محترفاً من أجل تقديم أجمل العروض في الجولة الافتتاحية على ألواح الموتوسيرف، وهي ألواح خاصة بهذه السباقات تصل سرعتها إلى 65 كيلومتراً في الساعة على سطح الماء، ومن المعروف أن المنافسات تنقسم إلى تصفيات مختلفة، حيث تشمل كل تصفية مشاركة 12 متسابقاً كحد أقصى، ويتأهل إلى التصفية الأخيرة عدد محدد.

وتأتي قوانين المسابقة اليوم مغايرة عن السباقات العادية، حيث إن فئة الموتوسيرف هي الفئة الوحيدة في السباقات البحرية التي يسمح فيها للمتسابقين بلمس البوابات الهوائية بدون أي عقوبة. ويقام مسار السباق على كاسر الأمواج بامتداد مسافة يبلغ طولها الإجمالي 800 متر موزعة على البوابات الهوائية التي وضعتها اللجنة المنظمة بشكل يتناسب مع المسار الذي حرصت اللجنة على أن يكون قريباً من الجمهور، وسيتم احتساب النقاط للفائزين بآلية محددة تتبعها اللجنة التحكيمية حيث تمنح النقاط للأوائل في التصفية الأخيرة من كل فئة.

ويتأهب بطل العالم في فئة الرجال لوكاس زاهورسكي للمشاركة في هذه البطولة المحلية بعد أن شد الرحال من التشيك إلى الإمارات في رحلة خاصة للتواجد في المنافسات، حيث سبق له أن شارك في الجولة التي أقيمت في أبوظبي وحقق لقب البطولة التي أقيمت ضمن سلسلة جولات بطولة العالم.

ويعد لوكاس أصغر متسابق في المسار حيث يبلغ من العمر 20 عاماً، وبدأ المشاركة في الموتوسيرف منذ 2013. وعن المسار يقول لوكاس: مسار جولة أبوظبي مميز، خاصة أن السباق يقام في مكان شبه مغلق، وبعيد عن الأمواج ولا يتأثر بالرياح، ولذلك فإن المنافسة ستكون قوية.