السوبر المصري في أحضان الإمارات الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

يحتضن استاد محمد بن زايد في أبوظبي الساعة التاسعة من مساء اليوم مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في قمة جماهيرية منتظرة و«كلاسيكو» يعد تاريخياً الأكبر على الصعيد العربي.

ستكون النسخة الحالية الرابعة التي تستضيفها الإمارات، بعدما أقيمت عام 2015 باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين وفاز الأهلي على الزمالك، ثم 2017 باستاد محمد بن زايد في مدينة أبوظبي ورد الزمالك التحية للأهلي، وأخيراً في استاد هزاع بن زايد عام 2018 عندما فاز الأهلي على المصري البورسعيدي.

وكان الأهلي أحرز لقب النسخة الأخيرة في الإسكندرية بفوزه على الزمالك 3-2، معززاً رقمه القياسي باللقب الحادي عشر مقابل ثلاثة للزمالك.

يدخل الأهلي نادي القرن في إفريقيا المباراة تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر الذي يمضي في نجاحات فنية مميزة حيث حقق 15 انتصاراً متوالياً بالدوري هذا الموسم، بالإضافة إلى صعوده للدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

ويتسلح الزمالك، نادي الفن والهندسة (كما يحلو لمحبيه أن يطلقوا عليه) بمعنويات عالية بعد تتويجه قبل أيام بكأس السوبر الإفريقي بعد تفوقه على الترجي التونسي.

وقدم الأبيض مباراة طيبية أمام الترجي تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، وهو يسعى إلى أن يعود إلى ميت عقبه بثنائية السوبر الإفريقي والمصري.

من ناحيته، أوضح السويسري رينيه فايلر، أن مباراة السوبر المصري تختلف عن الدوري المصري والبطولة الإفريقية، مشدداً على أنه يجب عدم النظر إلى الماضي وحتى للفوز الذي حققه الأهلي على الزمالك قبل عدة أشهر عندما التقيا في السوبر المحلي أيضاً وفاز الأهلي وقتها بنتيجة 3-2، كاشفاً في الوقت نفسه عن عدم جاهزية رمضان صبحي لاعب خط وسط الفريق للمشاركة، مبيناً في هذا الشأن أن صبحي يشارك في التدريبات، لكنه لن يكون متواجداً مع التشكيلة الرسمية للمباراة لعدم تعافيه بالكامل من الإصابة.

كما أوضح مدرب الأهلي أن محمد مجدي قفشة، جاهز بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن مباراة المصري الأخيرة في الدوري.

ورفض فايلر الكشف عن خيارته المتوقعة لمواجهة الزمالك قائلاً: بالتأكيد لن أكشف عن تشكيل مباراة السوبر، ولكنني سأدفع بأفضل 11 لاعباً من حيث الجاهزية ومعهم 7 من البدلاء المناسبين في القائمة النهائية.

وعن خشيته في المباراة أكثر من لاعبي الزمالك أم من عقلية مدربه كارتيرون الذي كان مدرباً للنادي الأهلي من قبل، أشار فايلر إلى أنه يكن كامل الاحترام لكارتيرون لكنه يتعامل مع الزمالك كفريق كامل ومع لاعبيه على أرض الملعب وليس مع جهازه الفني فقط.

منافس كبير

وأشار فايلر إلى أن المباراة قوية ومهمة لأنها ستكون أمام منافس كبير ويحقق نتائج جيدة محلياً وإفريقياً، وقال: قمنا بالاستعداد جيداً وأفكر في الفريق بالكامل وأنا أتحمل المسؤولية وأقوم بالاختيار وفقًا للمعطيات الفنية لكل مباراة، قراراتي قد لا تعجب الإعلام والجماهير قبل المباراة، لكن عليهم أن ينتظروا بعد اللقاء وبعد مشاهدة جميع الأحداث في الملعب.

من ناحيته، اشتكى الفرنسي باتريس كارتيرون، من الإرهاق الذي يعيش فيه لاعبو الزمالك بعد أسبوع صعب للغاية، لافتاً إلى خوض الفريق الأبيض مباراتين صعبتين في بطولتين مختلفتين، إلى جانب تعب رحلات السفر التي أرهقت اللاعبين.

وقلل الفرنسي من أهمية الأخبار المتداولة حول نيته رد اعتباره أمام فريقه السابق، وقال خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: من الطبيعي أن أفكر بالفوز بلقبي الثاني مع الزمالك، وهذا ليس سبباً حتى أبحث عن رد الاعتبار أمام الأهلي. لا يجب أن نرى الأمور بهذا الشكل.

وذكر أن الأهلي فريق كبير والمنافسة معه صعبة، ولم يخسر في سلسلة من المباريات المتوالية بالدوري، وينتظر مواجهته بفارغ الصبر.

وأكد مدرب الزمالك أن الفوز في مباراة الليلة يحتاج إلى اكتمال الجاهزية بشقيها بدنياً وفنياً وقال إن التتويج بالسوبر الإفريقي منح الفريق سعادة كبيرة وهذا مفيد من الناحية المعنوية لدى اللاعبين، لكن هذا لا يعني عدم التحضير من الناحية الذهنية، بإيقاف الأفراح والفصل بين البطولتين.

وأعرب كارتيرون عن سعادته بتولي قيادة أندية كبرى في القارة السمراء، مثل الأهلي والزمالك في مصر، والرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.

الأهلي بالأحمر والزمالك بالأزرق

تقرر خلال الاجتماع الفني لمباراة السوبر أن يرتدي فريق الأهلى القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم البنفسجي.

بالمقابل سيظهر الزمالك بالزي الأزرق الكامل وحارسه بالطاقم الأصفر. واستعرض الاجتماع التقليدي الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد حضور الفريقين للملعب، وتقرر أن تفتتح أبواب الدخول إلى ملعب المباراة قبل خمس ساعات من البداية.

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إكرامي: الفوز له طعم خاص

قال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي «الكأس السوبر هي بطولة شرفية ولكن الفوز بها سيكون له طعم خاص حينما يكون الزمالك هو الطرف الذي نواجهه». وأضاف: دورنا كلاعبين كبار هو تحفيز اللاعبين الذين سيلعبون في السوبر لأول مرة ونقل الخبرات السابقة لهم.

مصطفى فتحي: ظروفنا صعبة

قال مصطفى فتحي جناح الزمالك، إن «الأبيض» يمر بظروف صعبة في ظل توالي المباريات الحاسمة خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن الأبيض جاهز لمواجهة الأهلي. وأضاف: رغم فترة الضغط الكبير، لكننا في حالة تركيز واستعددنا لمباراة السوبر بشكل جدي ونسعى لتحقيق الفوز في المباراة، وأنا أخوض مباراة السوبر الثالثة لي في الإمارات، وفي كل مرة نجد التنظيم رائعاً ولا أراه في أي مكان آخر.

السجل الذهبي

2001: الزمالك

2002: الزمالك

2003: الأهلي

2004: المقاولون العرب

2005: الأهلي

2006: الأهلي

2008: الأهلي

2009: حرس الحدود

2010: الأهلي

2013: الأهلي

2014: الأهلي

2015: الأهلي

2016: الزمالك

2017: الأهلي

2018: الأهلي