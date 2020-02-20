التعـاون يعفي الحضيري.. ومصفوت يتعاقد معه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أعلن نادي مصفوت إقالة مدربه عبدالغني نوح مدرب الفريق الأول لكرة القدم، فيما أقال نادي التعاون المدرب التونسي طارق الحضيري، والطريف أن الحضيري وقع عقداً لتدريب مصفوت بعد ساعات من إقالته من تدريب التعاون.

وارتفع عدد المدربين المقالين في دوري الدرجة الأولى إلى سبعة مدربين، حيث أقالت مدربيها فرق الإمارات والعروبة ومسافي ودبا الفجيرة (أقال مدربين).

وأعاد نوح قرار إعفائه من تدريب مصفوت إلى اختلاف وجهات النظر بين الطرفين، وذكر أنه راض عن عمله في النادي، مشيراً إلى النقلة التي حدثت على مستوى النتائج والترتيب، حيث يحتل فريق مصفوت المركز السادس في ترتيب فرق الهواة برصيد 16نقطة.

وأوضح نوح: حققنا نتائج جيدة والفريق أصبح رقماً صعباً في منافسات الهواة وتعمل له الفرق صاحبة الامكانات والمرشحة للصعود ألف حساب وأنا على قناعة بأن الفريق كان قادراً على الوصول لمركز أفضل، هناك مباريات تعرضنا لظلم تحكيمي فيها وتسببت أخطاء الحكام وقراراتهم في خسارتنا ولذلك أرى أن الفريق كان يستحق مركزاً أفضل.

واستمر: حالياً الفرق بين مصفوت والرابع 3 نقاط مع تبقي ثماني جولات على نهاية البطولة ما يعني ان هناك فرصة لإنهاء الموسم في المركز الثالث أو الرابع.

ومضى:عموماً العمل بنادي مصفوت أضاف لي وأنا سعيد بالتعرف إلى شخصيات جديدة والتعامل معها وأود أن أشكر الإدارة وأتمنى لها التوفيق، كما أتمنى التوفيق للمدرب الجديد وأشكر اللاعبين على التعاون والعمل الجيد الذي قاموا به.