دولية فزاع للقوس والسهم تدخل مرحلة الحسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت بطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم مرحلة الحسم بداية من أمس، وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وينظمها ويستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 113 رياضياً من الجنسين من 25 دولة.

وتواصلت حدة المنافسة في ثاني أيام البطولة مع سعي المشاركين لتحقيق أفضل النتائج في التصفيات وبلوغ الأدوار النهائية، وفي أبرز نتائج التصفيات، تصدر الإيطالي ألبرتو سيمونيلي القوس المركب محققاً 694 نقطة، وجاء خلفه السلوفاكي مارسيل بافليك ب690 نقطة، والأوكراني شيري أتامانيكو ب683 نقطة، فيما تصدرت البريطانية جيسيكا ستريتون ترتيب القوس المركب للسيدات، برصيد 682 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني الإيطالية جيوليا بيتشي، وبالمركز الثالث التركية سيفجي يورملاز.

وتصدر التركي باهتين هيكيموجلو ترتيب القوس المنحني والمركب المزدوج برصيد 670 نقطة،وعلى صعيد القوس المركب للمنتخبات رجال، تصدرت إيطاليا الترتيب برصيد 2041 نقطة، وجاء منتخبنا الوطني خامساً برصيد 1710 نقاط.

وفي القوس المركب للمنتخبات المختلطة، تصدرت إيطاليا الترتيب برصيد 1371 نقطة، تليها بريطانيا 1361 نقطة، ثم تركيا .

وقام ذيبان المهيري، أمين عام اللجنة البارالمبية، بزيارة البطولة والتقاء المشاركين والاطمئنان على لاعبي منتخبنا الوطني بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع وماجد العصيمي مدير البطولات اللذين يتواجدان على مدار الساعة في قلب الحدث.

وأكد ذيبان المهيري أن بطولات فزاع لأصحاب الهمم، تعتبر داعماً رئيسياً لهذه الرياضة ومحفزاً لانتشارها وزيادة أعداد الممارسين، وقال: الأهم أن هذه البطولات تساهم في رفع درجة جاهزيتهم للاستحقاقات الكبيرة من خلال مقارعة أقوى وأفضل لاعبي العالم الذين يزداد عددهم عاماً بعد عام لما نالته هذه البطولة من مكانة وتقدير دولي، إلى جانب إبقاء رياضة أصحاب الهمم في صدارة الأحداث على مدار العام بالتنوع والشمولية التي تتضمنها روزنامة أحداث بطولات فزاع.