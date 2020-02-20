التشيكية بليسكوفا والأمريكية جنيفر إلى ربع نهائي تنس دبي

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تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة عالمياً، إلى ربع نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، عقب فوزها على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 38 على العالم، بمجموعتين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد «سوق دبي الحرة»، لحساب افتتاح الدور الثاني من البطولة التي تمتد حتى السبت المقبل، ويصل إجمالي جوائزها إلى 2.8 مليون دولار.

واحتاجت بليسكوفا إلى 68 دقيقة فقط لضمان عبورها لربع نهائي، بعد مجموعة أولى حسمتها التشيكية (6-1) في زمن بلغ 31 دقيقة، قبل أن تكتفي ب17 دقيقة فقط لحسم المجموعة الثانية أيضاً بنتيجة (6-1).

وبفوزها ضربت بليسكوفا موعداً ظهر اليوم في أولى مواجهات ربع النهائي، مع الفائزة من لقاء المصنفة 19 عالمياً الكازاخستانية إيلينا ريباكينا أمام كاترينا سينياكوفا المصنفة 58 عالمياً الذي أقيم بساعة متأخرة من مساء أمس.

وواصلت الأمريكية جنيفر برادي (24 عاماً) المصنفة 52 عالمياً التحليق بنجاح في البطولة ببلوغها ربع النهائي على حساب التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 17 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 4-6 و6-4 و6-1.

على خط آخر، شارك ما يزيد على 100 طفل صباح أمس في جلسة أصحاب الهمم التدريبية التي أقيمت، برعاية لاكوست، في إطار الفعاليات المصاحبة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، واستمتع الأطفال، الذين قدِموا من مراكز دبي للتوحد، ومنازل، وأبطال الأمل، بفقرات ترفيهية وتلقوا دروساً في لعبة التنس على أرض الملعب بإشراف مدربين محترفين من أكاديمية كلارك فرانسيس. وقال كلارك فرانسيس، مؤسس أكاديمية التنس التي تحمل اسمه في دبي: «نساهم في تنظيم هذا البرنامج منذ 20 عاماً، ونحن سعداء بذلك، ولا تقتصر مساعدتنا على الجلسة التي تقام في البطولة، بل نعمد للذهاب إلى المدارس مجاناً، وأشكر المدربين على دعمهم لهذه الفعاليات».

وشكر هولي مورفي، معلم من مدرسة سنمارك، أبطال الأمل، بطولة سوق دبي الحرة على دعم الأطفال من أصحاب الهمم الذين أمضوا أوقاتاً رائعة، وأكد أن استمتاعهم برياضة التنس يشجع على إطلاق مبادرات مماثلة.

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «تعد جلسة لاكوست فرصة رائعة لنشر الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع، وهذا النوع من البرامج المجتمعية له أهمية كبيرة في مساعدتنا على تقديم ما يفيد المجتمع من هذه البطولة».

وأعرب صلاح تهلك مدير البطولة، عن سعادته برؤية الأطفال يتمتعون بهذا اليوم، ويحظون بفرصة ممارسة التنس في جلسة لاكوست، وأبدى اعتزازه بارتباط البطولة وحرصها على دعم مبادرات من هذا النوع منذ سنوات عديدة.