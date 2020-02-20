شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أبوظبي على غنتوت في بطولة الكأس الذهبي للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريقا أبوظبي والشيخة علياء انتصارين على فريقي غنتوت وذئاب دبي في بداية مشوارهما ببطولة الكأس الذهبي للبولو والمقامة بمسماها الجديد «بطولة بنك ستاندرد تشارترد الذهبية للبولو 2020» على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ونجح فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني في تحقيق الفوز على فريق غنتوت الذي قاده علي المري بنتيجة 10-9 في المباراة التي جرت بينهما في نادي غنتوت، وفي المباراة الثانية التي شهدها ملعب الحبتور والتي جمعت فريقي الشيخة علياء مع فريق ذئاب دبي، نجح فريق الشيخة علياء في تجاوز فريق ذئاب دبي بنتيجة 5-4.

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