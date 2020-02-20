مهرجان سنوي للهجن في «الوسطى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإقامة مهرجان سنوي لرياضات التراث، يحمل اسم مهرجان الوسطى لسباقات الهجن، وسيكون مهرجاناً متكاملاً للهجن، بالإضافة إلى الرياضات التراثية الأخرى كالرماية والصيد بالصقور، أعلن ذلك محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال مداخلته مع برنامج «ملاعبنا» لقناة الشارقة الرياضية أمس الأول، في أعقاب افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لمبنى قناة الوسطى من الذيد، وقال مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إن النسخة الأولى من المهرجان ستنطلق بنهاية الأسبوع المقبل، وإنها ستكون واحدة من ضمن فعاليات وبرامج كثيرة متنوعة عن ثقافة البادية التي عكفت القناة على تقديمها منذ ثلاث سنوات من الشارقة، والتي انتقل بثها إلى الذيد في حفل افتتاحها يوم الاثنين الماضي، وأكد أن القناة ستسعى لترجمة كل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لنقل ثقافة التراث والعادات والتقاليد الأصيلة للأجيال الجديدة، ودعا الجمهور بكل أطيافه لمتابعة المهرجان التراثي والبرامج والأنشطة التي لن تقتصر على المنافسات الرياضية وإنما ستشمل كل ما يعبر عن التراث والحضارة من معارف وعلوم ومؤسسات وخدمات ومراكز تنمية.