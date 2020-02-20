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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو فاز شباب الأهلي على مستضيفه مليحة بسباعية نظيفة في افتتاح الجولة ال14 من دوري الصالات، وسجل للفائز حسين مال الله وعلي الخمري وعبدالله الخمري وناثان ارنالدو وفلافيو فريج الزين وراشد عبيد، ليفز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بعدما تراجع دبا الحصن إلى الثالث؛ بتعادله مع مضيفه اتحاد كلباء (1-1).

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