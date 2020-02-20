تحضيرات مكثفة لليوم الرياضي الوطني في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

اعتمدت اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني في الفجيرة الذي يوافق 5 مارس المقبل، الفعاليات في عدد من المواقع المختلفة في الإمارة تحت شعار «الإمارات تجمعنا». جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة المنظمة بقاعة رجال الأعمال بالمنطقة الحرة بالفجيرة بحضور شريف محمد العوضي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة المنظمة، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عامر مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى عدد من القيادات الرياضية بالإمارة ومنسقي الفعاليات ووسائل الإعلام، لبحث سبل الاستعداد للفعالية المرتقبة ومناقشة المقترحات ورصد الإيجابيات والسلبيات التي صاحبت النسخة الماضية التي اشتملت على 71 فعالية.

ورحب شريف العوضي في مستهل الاجتماع بالأعضاء ودعا لتكاتف الجهود وتقديم الدعم اللازم للخروج بأفضل صورة في هذا اليوم الذي يلقى كل الدعم والتشجيع من القيادة الرشيدة، كما أثنى على الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للرياضة والرياضيين، فضلاً عن الجهود التي يبذلها الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة في متابعة الحركة الرياضية بأنشطتها المختلفة ودوره في تسهيل وتذليل الصعوبات كافة، لافتاً إلى أن تطور البنى التحتية في الدولة والتشجيع على ممارسة الرياضة عبر مختلف الوسائل الإعلامية والتحفيزية جعل الإمارات تستحق عن جدارة أن تكون دولة رياضية بكل المعاني.

وأشار العوضي الى أن مهام اللجنة المنظمة الترتيب المثالي لإنجاح الفعالية من كل النواحي وتوسيع قاعدة المشاركة من عام لآخر.من جانبه قدم أحمد إبراهيم أسمى أيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرعاية سموه لفعاليات اليوم الرياضي الوطني لما لهذه المبادرة من فوائد كبيرة في جميع الجوانب وأثنى على جهود اللجنة المنظمة، وتطرق إبراهيم إلى أن النادي البحري سيواصل مشاركته الفعالة عبر تنظيم عدد من الفعاليات المتنوعة.