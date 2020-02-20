العين يسقط أمام النصر بـ «غلطة الشاطر» ويُعقِّد موقفه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

ما الذي حدث للعين بطل دوري أبطال آسيا عام 2003؟، ما الذي حدث لفريق كان قريباً جداً من تحقيق اللقب الثاني في عام 2016 عندما تعادل 1-1 أمام شنوبوك الكوري الجنوبي في الإياب، وأهدر ركلة جزاء في المباراة النهائية بعد أن كان قد خسر في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1؟، ما الذي حدث لفريق نال وصافة أندية العالم بأداء مبهر قبل سنتين فقط؟ كل هذه تساؤلات طرحتها الجماهير العيناوية وهي ترى فريقها يسقط يوماً بعد يوم في ملعبه للمرة السادسة والثانية على التوالي في أسبوع واحد، إلى جانب أنه لم يحقق الفوز في آخر عشر مباريات في دوري أبطال آسيا، ليصبح «الزعيم» اللغز الغريب في بطولته المفضلة.

هل هي المشكلة فنية أم نفسية أم مرتبطة بسوء الطالع؟ أم لقلة خبرة بعض اللاعبين؟ مهما كانت المشكلة أو الأسباب، يبقى الأهم هو العمل على إيجاد السبل الكفيلة بالخروج من هذا النفق المظلم الآسيوي؟

وقدم العين شوطاً أول رائعاً، وتقدم بهدف وأهدر فرصاً عدة، لكن النصر قلب الأمور في الشوط الثاني وأدرك التعادل، ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة 80 بعد خطأ فادح وتصرف من دون داعٍ من نجم المباراة الأول الحارس خالد عيسى الذي تصدى لعدة كرات بطريقة رائعة، قبل أن يسقط في فخ مراوغة «الثعلب» عبد الرزاق حمد الله، ليخطف الأخير الكرة ويسجل.

من جانبه، أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، أنهم لا يستحقون الخسارة ولكن كرة القدم لا علاقة لها بالإنصاف والعدل وبالأداء الجيد، وإنما تعترف بالنتيجة النهائية التي ذهبت إلى النصر.

وقال بيدرو: «قدمنا مباراة رائعة وعملنا على مفاجأة المنافس، ولم نترك للاعبيه مساحات للتحرك، ونجحنا في تسجيل هدف السبق كما ألغى لنا الحكم هدفاً، وكذلك صرف لنا ركلة جزاء صحيحة من وجهة نظري، إلى جانب هذا لاحت لنا العديد من الفرص لم نستغلها، وكنت واثقاً بأن نتيجة هدف غير كافية لخروجنا فائزين في اللقاء».

وتابع بيدرو: «عملنا كل شيء في أرضية الميدان، ولكن للأسف لم نخرج بالنتيجة المطلوبة. وبالطبع نشعر بخيبة أمل بشأن جماهيرنا التي لم تغادر مكانها وظلت تصفق في المدرجات، وأنا فخور جداً بهذه الجماهير الوفية».

وعن حظوظ فريقه في التأهل بعد خسارتين متتاليتين على ملعبه قال: «بالتأكيد حظوظنا باقية وموجودة. حسابياً الفارق بين المتصدر والأخير 4 نقاط فقط، وكما ذكرت سابقاً هذه «مجموعة الموت» ويمكن لأي فريق الفوز خارج أرضه، ونحن سنتمسك بفرصتنا حتى آخر لحظة».

وحول الدفع باللاعب بندر الأحبابي في وقت متأخر من المباراة قال مدرب العين: «اختياري للاعبين يكون مبنياً على جاهزية كل لاعب ولطبيعة المنافس الذي نلعب أمامه، ونعلم أننا سنخوض في شهر فبراير الحالي 7 مباريات، وبندر أكثر اللاعبين مشاركة في الفترة الماضية، فهو بحاجة إلى الراحة وكذلك شيوتاني وسالم عبد الله، وبصفتي مدرباً للفريق عليّ اتخاذ بعض القرارات المناسبة بشأن اختيار وتوظيف اللاعبين».

من جهته، أبدى البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي سعادته بالحصول على النقاط الثلاث، وأكد استحقاقهم للفوز في مباراة كانت صعبة عليهم، وقال: «حققنا فوزاً مهماً جداً على منافس قوي، وما أسعدني حقاً هو أن لاعبينا ظلوا على نفس استراتيجية الأداء التي رسمناها قبل اللقاء، على الرغم من تأخرنا بهدف في الشوط الأول. وأعتقد أننا استحققنا النتيجة لأننا كنا الطرف الأفضل في مجمل المباراة».

وأشار مدرب النصر إلى أن حصولهم على النقطة الرابعة في مجموعة صعبة أمر جيد.

من جهته، تقدم الحارس العيناوي خالد عيسى بالاعتذار لجماهير البنفسج عن الخطأ الكبير الذي بدر منه في المباراة وتسبب في خسارة فريقه، وقال عبر تغريدة له في حسابه: «لعبة كرة القدم عبارة عن أخطاء ودائماً الاعتذار من شيم الرجال. وأعتذر لجماهيرنا الوفية عن الخطأ الذي صدر مني، وأتمنى أن تتقبل الجماهير اعتذاري».

وقال نجم النصر السعودي نور الدين مرابط الذي تم اختياره «رجل المباراة»: «الأجواء كانت رائعة واستمتعت بها كثيراً سواء من ناحية الاستاد الجميل أو الأرضية الجيدة، وأعتقد أننا استحققنا الفوز بعد أن قاتلنا في الميدان للحصول عليه».