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بطولة التحدي للجوجيتسو تنطلق اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم النسخة السادسة من بطولة التحدي للجوجيتسو التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد في أبوظبي. وتشهد البطولة إقبالاً كبيراً من اللاعبين الصغار والأشبال والناشئين تحت سن 18 سنة، حيث تبدأ منافسات اليوم الأول في تمام الساعة 5 مساء بينما تنطلق منافسات اليومين الثاني والثالث في تمام الساعة 11 صباحاً.
وتتضمن منافسات اليوم الأول من البطولة فئة الأطفال في الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي، وتجري منافسات هذه البطولة على عدد من الأبسطة،ويصل مجموع جوائزها النقدية إلى 250 ألف درهم.
وأوضح يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن النسخة السادسة من بطولة التحدي للجوجيتسو ما هي إلا امتداد لنجاح النسخ الخمس السابقة وتعكس رؤية الاتحاد الطموحة في إعداد جيل متميز وواعد من أبطال الجوجيتسو الإماراتيين.
وأكد البطران أن بطولة التحدي للجوجيتسو تكتسب أهمية خاصة كونها تسبق بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في نسختها ال12 بأقل من شهرين.

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