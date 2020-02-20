«اتحاد الإمارات» بطلاً للهوكي الخماسي للشباب والناشئين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريقا اتحاد الإمارات للهوكي بلقبي بطولة الهوكي الأرضي الخماسي للصالات، لفئتي الشباب والناشئين بجدارة واستحقاق بحلولهما في المركز الأول في الفئتين، بعد تفوقهما الواضح في منافسات البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للهوكي في صالة المزهر الرياضية في دبي برعاية شركة «تي بي سي»، وهي المرة الأولى من نوعها التي ينظم الاتحاد فيها هذه البطولة ضمن برنامجه لتطوير المسابقات.

وحقق فريق اتحاد الإمارات للهوكي للشباب (تحت 21 سنة) اللقب بعدما جمع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل واحد مع فريق المنامة بدون أهداف، وفاز «الإمارات للهوكي» على تايجر الهند بهدف نظيف أحرزه اللاعب المتألق محمد عتيق.

وواصل الإمارات للهوكي تألقه بفوزين آخرين على إيجل سجلهما اللاعبان محمد عتيق ورهول وريلا، قبل أن يهزم فالكون بهدف دون رد أحرزه محمد عتيق الذي قاد فريقه لتحقيق المركز الأول في البطولة.

وحل فريق المنامة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وجاء فريق تايجر الهند في المركز الثالث ب 6 نقاط، كما توج فريق اتحاد للإمارات للهوكي بلقب فئة الناشئين (تحت 14 سنة) باللقب برصيد 6 نقاط، فيما حل فريق أكاديمية مودرن ثانياً ب3 نقاط.

حضر المنافسات وتوج الفائزين بالميداليات والكؤوس إسماعيل علي البنا رئيس اتحاد الهوكي، وعتيق جمعة مدني الأمين العام للاتحاد، رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات، وبيسي راجيندران، مديرة شركة «تي بي سي» الجهة الراعية للبطولة.

وأشاد البنا بمستوى المنافسات موجهاً الشكر لجميع المشاركين في البطولة، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم الرياضية، كما أشاد بالأداء الرائع الذي قدموه في اتحادي الإمارات للهوكي للشباب والناشئين، مثنياً على المستوى الذي يبشر بمستقبل واعد لهم كنواة تفيد في بناء المنتخب الأول لهوكي الإمارات، وشكر الشركة الراعية على مبادرتها الداعمة لهوكي الإمارات. وعن مدى الاستفادة من مشاركة فرق المواطنين مع فرق الجاليات في البطولة، قال عتيق جمعة الأمين العام للاتحاد، رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات: «الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة للاعبين المواطنين للاستفادة من لاعبي الجاليات ذوي الخبرات والمستويات العالية، فاحتكاكهم معهم خلال المباريات الودية يزرع الثقة لديهم».