شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر مصرنا.. عندنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عبدالله عبدالرحمن

* لم تستطع الظروف هذه المرة أن تقهرني وأن تَحول بيني وبين الكتابة عن هذا السوبر المصري الذي يحل علينا للمرة الثالثة على أرض إمارات الخير.. نعم نكتب للشأن المحلي عادةً، ولكن عندما يأتيك الشقيق إلى باب بيتك وعتبة دارك، فحسن الوفادة وكرم الضيافة يقتضيان منا أن نحتفي بالضيفين - الأهلي والزمالك.. وعلى كلٍ، الكتابة في الشأن السوبر بل الكرة المصرية أو عن أرض الكنانة، لها ذكرى جميلة و«نوستالوجيا» خاصة أصيلة من نواح عديدة.

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* ونحن نستقبل السوبر المصري، للدربيات الأجنبية المشهورة، كالريال وبرشلونة وليفربول ومانشستر يونانيد ويوفنتوس وإنتر ميلان وغيرها - بجلالة قدرها.. أقول عذراً وعفواً..تنحي جانباً، فاليوم يوم كلاسيكو العرب الأول والضارب في جذورالتاريخ العربي عراقةً وأصالة وقِدماً منذ مئة سنة ونيّف.

* ونحن نستقبل السوبر..تهمس في أذني ذكريات جميلات، إما زملكاوية من عصر الموهوب حمادة أمام والأسطورة حسن شحاتة(صاحب المكانة العزيزة في قلبي) وهو اللاعب العربي الإفريقي الوحيد الذي أصبح يوماً أفضل لاعب في آسيا..إلى العملاق فاروق جعفر ونجوم كإبراهيم يوسف وحازم إمام وعبدالواحد السيد وغيرهم، أو كواكب مضيئة أهلاوية كعبد صالح الوحش وطه إسماعيل والجوهري والأسطورة الكروية الفريدة محمود الخطيب وثابت البطل وأبو تريكة وكثيرون.

* ونحن نستقبل هذا الكلاسيكو.. لا أنسى قِصتيْ حب لمحمودي الأهلي والزمالك.. أما محمودُ الأهلي، فكان معنا يوماً في رحلة عمل.. وكان طوال الرحلة مهتماً بإحدى مباريات فريقه..يسأل عن التشكيلة وطريقه اللعب ويستفسر عن أدق التفاصيل وكان منكباً مع صديقه عبر الهاتف وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، وكان هذا الهيام دوماً دأبه وديدنه..أما محمود الزمالك، فهو ووالده قد أُشربا قديماً عشق الزمالك حتى النخاع، قال لي يوماً إن الطبيب نصح والده - رحمه الله- المتيم بحب الزمالك بألا يشاهد هذا الكلاسيكو خاصة ومباريات الزمالك عامة لتأثر صحته، لشدة تفاعله وانفعاله مع الزمالك.

* ونحن نستقبل هذا الكلاسيكو.. لا أنسى الصحفيين المصريين الرياضيين الذين تركوا أثراً كبيراً في رياضة الإمارات، أحبوا هذا الوطن بصدق وإخلاص وعملوا لأجله بتفان ومحبة، كالمرحومَيْن - بإذن الله- علاء إسماعيل وأكرم يوسف، وأيضا يسري عبداللطيف (الذي أعده أفضل من كتب في التحليل الرياضي) وعصام سالم وضياء الدين علي ومحمود الربيعي وغيرهم..بل وكيف لي أن أنسى الأصدقاء المصريين الأوفياء من الأهلاوية والزملكاوية، الذين نكن لهم معزة خاصة في سويداء أفئدتنا.

* وختاماً، أقول، إنه كما أن القدر جمع بين الإمارات وشقيقتها مصر عبر منتخباتها فكانا سوياً في مونديال إيطاليا عبر الفريق الأول ثم عبر فرق الشباب على أرض الإمارات ثم في مصر في مرات ثلاث..ها نحن نجتمع في السوبر المصري الثالث في إمارات الخير، فكل التوفيق للأهلي بفرقة الشناوي والشحات والسولية وقفشة ورمضان صبحي، والزمالك بابن شرقي وزيزو وطارق حامد وشيكابالا والحارس أبوجبل لتقديم مباراة تظهر بجلاء كرة جميلة تليق بمصرنا، وبالوطن العربي الكبير.