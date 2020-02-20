منصة لتنظيم الرياضات الإلكترونية في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية لتنفيذ عدد من الخطط والبرامج بهدف تطوير الألعاب، وذلك عبر إقامة البطولات المحلية والمشاركة في الفعاليات الخارجية، كما تدرس تنظيم عمل الفرق على مستوى الدولة، وإنشاء أكاديمية خاصة للرياضات الإلكترونية، إضافة إلى منصة تضم تحت مظلتها كل من له صلة بالرياضات الإلكترونية من الممارسين والفرق.

وعهدت الجمعية إلى الدكتور عبدالله الوحشي بإعداد خطة متكاملة لتنمية مواردها، وقام بإنجازها مع فريق العمل بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة في المستقبل، بما يصب في مصلحة تطوير الألعاب الإلكترونية.

وأشار الدكتور عبدالله الوحشي الرئيس التنفيذي للجمعية إلى أهمية العمل على تنفيذ توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، لتصبح واقعاً ملموساً على الأرض من أجل أن تكون الإمارات مركزاً دولياً مهماً للرياضات الإلكترونية.

وكشف الوحشي نية الجمعية تنظيم بطولات داخلية والمشاركة في البطولات الخارجية خلال العام الجاري، من أجل تأهيل وصقل المواهب الإماراتية عبر الاحتكاك مع نظرائهم في المنطقة ودول العالم، مع السعي إلى تطوير الفرق وصولاً إلى إشهار الأندية على مستوى الدولة، وتنظيم عملها تحت مظلة الجمعية، كما أعلن عن إنشاء أكاديمية متخصصة للرياضات الإلكترونية في الدولة.

وأكد أنه سيتم عقد اتفاقيات مع الشركات المنتجة لبرامج الألعاب الإلكترونية.