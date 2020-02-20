شكرا لقرائتكم خبر عن سباق حتا للقدرة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف قرية القدرة بسيح السلم في دبي، السابعة صباح اليوم، منافسات كأس حتا للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كم، التي ينظمها نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مميزة، بينها ثلاث سيارات.

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