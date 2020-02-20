الفجيرة يلاقي عجمان ودياً اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”: يلتقي الفجيرة وعجمان ودياً في الخامسة والنصف من عصر اليوم بملعب الفجيرة، في إطار إعداد الفريقين لمباريات الجولة ال17 من دوري الخليج العربي والتي تقام يومي 27 و28 من الشهر الجاري، حيث يستقبل عجمان ضيفه الظفرة، فيما يواجه الفجيرة جاره اتحاد كلباء في ديربي الساحل الشرقي، وستكون المباراة الأولى للإيطالي فابيو فيفياني مدرب كلباء السابق الذي حل خلفاً للجزائري مجيد بوقرة في تدريب الفجيرة.

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