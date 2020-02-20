طواف دبي النسائي الدولي الأول يختتم اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

فازت البيلاروسية تاتسيانا شاركوفا لاعبة فريق مينيسك بالميدالية الذهبية للمرحلة الثالثة من طواف دبي النسائي الدولي الأول (مرحلة الهيئة العامة للرياضة) التي انطلقت أمس، بمشاركة 91 لاعبة من 17 فريقاً قارياً، بعدما قطعت مسافة السباق البالغة 89 كيلومتراً.

وشهدت المرحلة التي انطلقت من أمام حديقة وادي حتا، منافسات قوية نتيجة صعوبة الطريق الذي تميز بالمنحدرات والمرتفعات التي أثرت في بعض المتنافسات.

واشتدت المنافسة في المرحلة الأخيرة قبل صعود المرتفع الأخير، ونجحت شاركوفا في حسم لقب المرحلة لمصلحتها نتيجة خبرتها الكبيرة في المرتفعات، وكان السباق قد بدأ بمرحلة شرفية قبل انطلاق المنافسات الرسمية لمسافة 5 كيلومترات، وقام بتتويج المتسابقات بالميداليات العميد جمعة سالم بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور في دبي، رئيس اللجنة الأمنية للطواف، وحسن الرمسي مسؤول المراسم والتشريفات في هيئة الرياضة، ونورة الجسمي مديرة الطواف وعبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام لاتحاد الدراجات.

وفي الترتيب العام احتلت سماح خالد لاعبة فريق الإمارات المركز الثالث بزمن قدره 7:48:00 ساعة.

وتختتم اليوم منافسات الطواف بالمرحلة الرابعة (مرحلة هيئة الصحة في دبي) التي تبلغ مسافتها 112 كيلومتراً وتنطلق وتختتم من أمام فندق «هوليداي إن فيستفال سيتي» في دبي، وينتظر أن تكون هذه المرحلة حافلة بمنافسات مثيرة؛ نظراً لحرص المتسابقات على الفوز بالترتيب العام للفرق والفردي والقمصان الملونة.

وأعرب نايف جكة عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر به فريق الإمارات للدراجات، بعدما أثبت وجوده بصورة مميزة وسط كوكبة من نجمات العالم، ونجح الفريق في إظهار قدرات عالية خاصة في المرحلة الثانية، وبين أن فوز لاعبة فريق الشارقة سماح خالد بلقب المرحلة الثانية، جاء عن جدارة واستحقاق بعدما بذلت جهداً كبيراً في الأمتار الأخيرة ضمن لها الميدالية الذهبية.

كما أشاد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بالنتائج المشرفة التي حققها فريق الإمارات في الطواف، وظهوره بمستوى متطور خاصة في المرحلة الثانية، وأثنى على المستوى العام للطواف والنجاح الفني والتنظيمي.