فايلر يعلن غياب رمضان صبحي عن السوبر المصري غدا

أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة السوبر عن عدم مشاركة رمضان صبحى لاعب خط وسط المارد الأحمر بلقاء القمة بين المارد الأحمر والزمالك بالسوبر المحلى بسبب الإصابة، والمقررة على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات بالسابعة مساء غد الخميس جاء مشيرا أن صبحى قد شارك في جزء من تدريبات الأهلي الأخيرة، ولكنه سيغيب عن السوبر لعدم تعافيه جيداً من إصابة العضلة الخلفية.

وفي سياق متصل قال أحمد فتحي أن التتويج باللقب هو هدف كل فريق، مشيرا أن كل فريق يملك قدرات لحسم مباراة السوبر المصري،مشيرا الى أنه دائما ما تتسم مباريات السوبر صعبة وخاصة أمام الزمالك فى السوبر، مما يجعل اللقاء مثير لكلا الفريقين.