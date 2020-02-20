شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تكون تحية الأساطير.. شاهد استقبال الأهلاوية لخالد بيبو في مباراة قدامى القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى خالد بيبو نجم النادى الأهلى السابق، بتحية خاصة من جمهور مباراة بين قدامى الأهلى والزمالك بالصالة المغطاة، بنادى الجزيرة، المقرر له استضافة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك على ملعبه غدا الخميس.

ورصدت عدسة سوبر كورة مشاهد استقبال الأهلاوية لنجم الأحمر الأسبق، وصاحب السوبر هاتريك الأشهر فى الكرة المصرية، أمام الزمالك بمباراة الـ"6/1".

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وكان عدد من نجوم الأهلى والزمالك قد توجهوا صباح اليوم، الأربعاء، إلى أبو ظبي الإماراتية لخوض مباراة استعراضية بين قدامي القطبين اليوم، ضمن الأجواء الاحتفالية بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها غدا.

ويشارك في المباراة كل من حازم إمام ومحمد فضل وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.