شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السفر للمغرب.. وزير الرياضة يلتقى البعثة المصرية المشاركة ببطولة أفريقيا للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر
وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهداً في تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لجميع لاعبي المنتخبات الوطنية المصرية في كافة الالعاب الرياضية الفردية والجماعية على حد سواء في سبيل الوصول لمنصات التتويج على كافة الأصعدة القارية والدولية والعالمية ورفع العلم المصرى عليها.
وطالب وزير الشباب والرياضة جميع اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد خلال مباريات البطولة لتحقيق الفوز والتأهل للأولمبياد .
من جانبه، وجه عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو الشكر لوزير الشباب والرياضة على الدعم والمساندة للاتحاد المصري للتايكوندو.
وفي نهاية اللقاء، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص امنياته بالتوفيق لجميع اللاعبين ولجميع أفراد البعثة المصرية.
ويمثل منتخبنا الوطني للتايكوندو هداية ملاك، سيف عيسى ، عبدالرحمن وائل ، نور حسين ، ويمثل منتخب مصر الباراليمبي محمد الزيات، أحمد البوهي، آمال خلاف، سلمى على، حضر اللقاء محمد الكردي مساعد الوزير وعبدالأول محمد معاون الوزير.
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