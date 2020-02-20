شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الصقر يكشف كواليس لقاءات القمة.. ويوجه رسالة لكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الصقر احمد حسن نجم الاهلي والزمالك السابق ان الهدف من المباراة الودية الاستعراضية بين نجوم الناديين هو توصيل رسالة للجماهير بان العلاقة بين الطرفين تقوم علي الاحترام والود خارج الملعب، معلقا: "عايزين نقول للجمهور متخلوش حد يضحك عليكم وخليكم مع بعض دايما".

وكشف الصقر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، انه لعب في الاهلي والزمالك مباريات قمة كثيرة ، وكان المعسكر في الطرفين يسوده التركيز الشديد وكل فريق يعمل الف حساب للآخر ".

وعن محمود كهربا ، قال انه لابد ان يركز في الملعب فقط ولا يلتفت للجماهير مهما كانت الهتافات .

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