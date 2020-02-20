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فيديو.. الصقر يكشف كواليس لقاءات القمة.. ويوجه رسالة لكهربا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الصقر احمد حسن نجم الاهلي والزمالك السابق ان الهدف من المباراة الودية الاستعراضية بين نجوم الناديين هو توصيل رسالة للجماهير بان العلاقة بين الطرفين تقوم علي الاحترام والود خارج الملعب، معلقا: "عايزين نقول للجمهور متخلوش حد يضحك عليكم وخليكم مع بعض دايما".

 

وكشف الصقر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، انه لعب في الاهلي والزمالك مباريات قمة كثيرة ، وكان المعسكر في الطرفين يسوده التركيز الشديد وكل فريق يعمل الف حساب للآخر ".

 

 

وعن محمود كهربا ، قال انه لابد ان يركز في الملعب فقط ولا يلتفت للجماهير مهما كانت الهتافات .

 

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وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس ، على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات.

 

وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم -  محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

 

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

 

جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.

 

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