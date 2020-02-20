شكرا لقرائتكم خبر عن "ردكم في الملعب".. اعرف ماذا قالت جماهير الأهلي للاعبيها قبل مباراة السوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير المارد الأحمر على مؤازرته قبل مواجهة الزمالك في قمة السوبر المصري والتي تقام في تمام السابعة مساء الخميس على استاد محمد بن زايد في الإمارات بين الأهلي بطل دوري الموسم الماضي، والزمالك بطل الكأس.



هاشتاج لاعبى الأهلى ردكم فى الملعب

تنوعت التغريدات على هاشتاج "لاعبي الأهلي ردكم في الملعب"، الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بأكثر من 75 ألف تغريدة، قالت روان:" ولو هعيش احكي ف تاريخك دا ميكفنيش دا تاريخ مليان بطولات مبتتنسيش ،فى الكون انت اعظم مكان"، وكتب أخر:" أنتم تعلمون أنكم أفضل لاعبي افريقيا حاليا وقادما بأذن الله نتمنى الرد في الملعب من أجل جمهوركم"، وقالت عاشقة الأهلى:" لعبوا بروح الفانله الحمراءالعبوا من اجل الكيان العبوا من اجل ماضينا العبوا من اجل حاضرنا ألعبوا من اجل مستقبلنا ألعبوا من اجلنا".





وغرد محمود السقا، قائلاً :" غارون من تاريخك.. يحبون هزيمتك.. يكرهون هيبتك يشعرون بالنقص أمامك يحلمون بسقوطك.. وستظل أنت الأسطورة يا أهلي"، وترى آخرى:"السوبر الثاني عشر على اعتاب دولاب بطولات الأهلي بروح لاعبيه وحماسة جماهير الملك المتوج على عرش الكره المصرية والأفريقية الأهلي بطل كالعادة على الجميع جمهور الأهلي يثق في قدرات لاعبيه وجهازه الفني لتحقيق السوبر الثاني عشر".





ويستعد فريقا الأهلى والزمالك لخوض مباراة كأس السوبر المصري غدا الخميس على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ويعتبر هذا الملعب وش السعد على فريق الزمالك في مباراة السوبر.

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وسبق واستضافت دولة الإمارات مباراة السوبر المصري في 3 مناسبات سابقة، وكان النادي الأهلي الطرف الأكثر مشاركة بالعلامة الكاملة 3 نسخ من 3، مرتين أمام الزمالك، والثالثة أمام المصري البورسعيدي.