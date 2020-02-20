عماد النحاس يطالب بتأجيل مباراة القمة و يحدد عناصر القوة فى الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح عماد النحاس فى تصريحات تلفزيونية،" أشجع الأهلي وأتمنى فوزه في لقاء السوبر اليوم وخروج المباراة بالشكل الأمثل وفاوضت لاعبين من الأهلي لضمهم للمقاولون ولكن الأمور المادية أفسدتها". وأشار عماد النحاس، أن التونسى على معلولوالنيجيرى جونيور أجاي و وحسين الشحات ثلاثي رعب لفريق الأهلي، والمغربى أشرف بن شرقي ومصطفي محمد مصادر الخطورة فى الزمالك و أن لقاء السوبر المصري سيكون صعب للغاية. ارتدى الثنائى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في الاتحاد المصرى لكرة القدم و أحمد السيد مدافع الأهلى السابق تشيرت فريق الزمالك خلال المباراةالتى اقيمت على ملعب الصالة المغطاة بنادى الجزيرة الاماراتى . Advertisements تعادل الاهلي والزمالك بنتيحة 3/3 في المباراة الودية التي اقيمت بالصالة المغطاة باستاد الجزيرة بالإمارات احرز للزمالك محمد ابو العلا و جمال حمزة بينما احرز للاهلي محمد شوقي و خالد بيبيو و عادل مصطفي. نال حازم امام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق تحية خاصة من جماهير الاهلي خلال مباراة قدامي اللاعبين المقامة باستاد الجزيرة بالإمارت وبادلهم حازم التحية. ومثل فريق الاهلي امير عبد الحميد و احمد حسن و وشيتوس و محكد شوقي و خالد بيبيو و محمد فاروق وعادل مصطفي و هشام حنفي بينما مثل الزمالك جمال حمزة واسامة نبيه واسامة حسن ومحمد ابو العلا ومدحت عبد الهادي .

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