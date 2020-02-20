سحر عبد الحق تزور نادى أبو ظبي فى الإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، علي زيارة نادي أبوظبي بدعوة من سارة حسانين نجمة منتخب مصر السابقة وأول محترفة مصرية والتي تتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي أبوظبي . جاء ذلك خلال تواجد عبد الحق بمدينة أبوظبي مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لمتابعة مباراة كأس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس. Advertisements وقامت سارة حسانين باستضافة سحر عبد الحق والدكتور جمال محمد علي عضو المجلس في حضور ديما الإبراهيم مدير الكرة بنادي ابو ظبي ونهي سعد لاعبة منتخب مصر السابقة و المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي العين ومني ميخائيل لاعبة منتخب مصر السابقة و مدربة أكاديمية نادي ابوظبي .

سحر عبد الحق تقوم تقوم بزيارة نادي ابوظبي (2)



سحر عبد الحق تقوم تقوم بزيارة نادي ابوظبي (3)



سحر عبد الحق تقوم تقوم بزيارة نادي ابوظبي (4)



سحر عبد الحق تقوم تقوم بزيارة نادي ابوظبي (1)

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