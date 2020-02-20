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شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق تزور نادى أبو ظبي فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال تواجد عبد الحق بمدينة أبوظبي مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لمتابعة مباراة كأس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.
وقامت سارة حسانين باستضافة سحر عبد الحق والدكتور جمال محمد علي عضو المجلس في حضور ديما الإبراهيم مدير الكرة بنادي ابو ظبي ونهي سعد لاعبة منتخب مصر السابقة و المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي العين ومني ميخائيل لاعبة منتخب مصر السابقة و مدربة أكاديمية نادي ابوظبي .
سحر عبد الحق تقوم تقوم بزيارة نادي ابوظبي (2)
سحر عبد الحق تقوم تقوم بزيارة نادي ابوظبي (3)
سحر عبد الحق تقوم تقوم بزيارة نادي ابوظبي (4)
سحر عبد الحق تقوم تقوم بزيارة نادي ابوظبي (1)
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