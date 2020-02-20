شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب حسن شاكوش بقميص فريق الإسماعيلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” علي صور خاصة بالمطرب حسن شاكوش أثناء لعبه للنادي الاسماعيلي .

وفي وقت سابق قال المطرب الشعبى حسن شاكوش، إنه كان يتواجد على الساحة الفنية منذ فترة طويلة، وكان يتم سماع أغانية أعداد كبيرة من المتابعين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وساوند كلاود، مثل أغنية "أشكرك أوعدك" و"إحنا بتوع ربنا" و"عم يا جمال"، مؤكداً أنه طوال الفترة الماضية كان يعمل على زيادة موهبته وكسب مهارات جديدة فى الغناء الذى يعتمد على استخدام طبقات الصوت بالإضافة إلى موسيقى المهرجانات التى ظهر بها فى بداية مشواره الفنى وعرفه الناس من خلاله، وأصبح لها مُتابعين فى مختلف وسائل التواصل الاجتماعى.

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وأضاف حسن شاكوش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى حسام حداد ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة، أنه التحق بنقابة المهن الموسيقية، وقابلته اللجنة بطريقة جيدة، والتى ضمت النجم حلمى عبد الباقي وأحمد رمضان ومنصور هندى وغيرهم من النجوم الكبار، مشيرا إلى أنه شديد الفخر بالتحاقه بالنقابة، ووجه الشكر إلى والدته، وأن كل ما وصل إليه من نجاح يعود إليها وإلى دعوتها له باستمرار، ووقوف إخوته وأصدقائه بجواره.

وأوضح أنه كان لاعب كرة فى النادى الإسماعيلى، وله صداقات كبير مع عدد من اللاعبين أبرزهم عمرو السولية وعلي جبر، وتم إطلاق اسم شاكوش عليه لأنه كان مدافع قوى يصعب على أى مهاجم المرور من خلاله، وأنه ترك مجال كرة القدم واتجه إلى الغناء لحبه لهذا المجال.