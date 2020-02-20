شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لن نؤجل لقاء القمة.. وجمال الغندور مستمر فى عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمدعبدالله عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 24 فبراير في موعده ولن يتم تأجيله.

وأوضح أحمد عبدالله خلال تصريحات تلفزيوينة،" لقاء القمة في موعده ولن يتم تأجيله هناك فرق آخرى فالدوري المصري مش أهلي وزمالك بس و الأهلي والزمالك لم يتقدما بطلب من أجل تأجيل المباراة ولن يتم تأجيلها، مشددا: "بالشكل ده الدوري مش هيخلص شهر 6".

وتحدث عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري عن تطرق مسؤلي الجبلاية بشأن وقوف الأهلي في ممر شرفي للاعبي الزمالك خلال لقاء السوبر المصري بعد تتويجهم بالسوبر الإفريقي، قائلا:"وقوف الأهلي في ممر شرفي للزمالك مسألة اختيارية، لم نتطرق لهذا الحديث فهو أمر يخص الأهلي إذا كان يرغب في ذلك".

وعلق أحمد عبدالله على أنباء إقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام فى الاتحاد المصرى لكرة القدم،"أنباء رحيله غير صحيحة، فهو مستمر في عمله بشكل طبيعي".

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن النادى الاهلى يرغب في تأجيل مباراة القمة يوم 24 من الشهر الجارى في بطولة الدورى المصرى وذلك للحفاظ على اللاعبين من الإرهاق، وفى حالة الخساراة أو المكسب للابيض نرغب فى تأجيل اللقاء . Advertisements

وأوضح أسماعيل يوسف خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أبوظبى الرياضية أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلى لم يتعرض لاى اختبار حقيقى حتى الان و لكنه ناجح في مهام عمله حتى الان بسبب توفير المناخ الجيد من قبل المسئولين داخل النادى الأحمر .

وأشار إسماعيل يوسف أن لابد من المسئولين داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم أخد موقف محدد من مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك في بطولة الدورى و عدم الانتظار إلى أنتهاء لقاء السوبر لتحديد تأجيل أولعب المباراة .

خاض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، تدريبه الأخير والختامى قبل مواجهة الزمالك فى السابعة مساء غدًا الخميس على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات، لتحديد بطل السوبر المحلى، جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.

وشهد مران الأهلى الخير عقد السويسرى رينيه فايلر محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب، وحرص المدير الفنى على الاجتماع بلاعبيه مع انطلاق المران لمدة ربع ساعة لتوجيه التعليمات والحديث عن مباراة الزمالك غدا مع التركيز على المهام الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين قبل انطلاق المران المسائي .

وخاض لاعبو الأهلي فقرة تدريبات للكرات العرضية مع نهاية المران، وقاد فايلر ومساعده ديفيد سيزا، فقرات متنوعة للاعبين على الكرات العرضية، كما تدرب لاعبو الأهلي علي التسديد من خارج منطقة الجزاء، وكذلك ضربات الترجيح.