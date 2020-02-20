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منتخب الشباب يستعد للقاء السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المنتخب الوطني للشباب  تدريبه اليوم تحت قيادة  ربيع ياسين المدير الفنى بأحد ملاعب مدينة الدمام بالسعوديه الذى يبعد عن مقر الاقامه بـ45 دقيقه بالأتوبيس وشارك جميع اللاعبين  استعدادا لمباراتة الثانيه  امام السعوديه فى اطار منافسات بطولة كأس العرب لمواليد2001 . 

 

وكان ربيع ياسين قد عقد اجتماعا الليلة مع اللاعبين بعد تناول العشاء لمشاهدة مباراة الأمس التي فاز بها الفريق على نظيره الجزائري 4-1 و أوضح ياسين للاعبين إيجابيات وسلبيات كل منهم وفى النهاية قدم شكره للاعبين على الجهد الكبير الذى بذلوه فى المباراة.

 

نجح المنتخب الوطني للشباب في الفوز على نظيره الجزائري بأربع أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من كأس العرب للشباب تحت 20 عاما والمقامة في السعودية.

 

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أحرز أهداف منتخب الشباب، أسامة فيصل هدفين في الدقيقة 7 و48 على الترتيب ، فيما سجل البديل محمود عبد المحسن الهدف الثالث في الدقيقة 83، فيما أحرز هدف المنتخب الجزائري محمد بلخير في الدقيقة 77، وأحرز الهدف الرابع إبراهيم عادل في الدقيقة 93.

وحصل المنتخب الجزائري على ركلة جزاء في الدقيقة 66 من اللقاء ليصوبها مروان زروقي في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، لكنها جاءت ضعيفة وبعيدة لتخرج إلى خارج الملعب.

ويلعب منتخبا مصر والجزائر ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتي شهدت تفوق السعودية على فلسطين بأربعة أهداف نظيفة ظهر اليوم الثلاثاء.

 

 

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