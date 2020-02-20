شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: البواب كلمة لا تعيب أحد ولكن نفسى أفهم يعني إيه "بليلة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الغندور نجم الزمالك السابق، البعض لديهم ثقافة ضعيفة جدًا، وكل مايطلق على الزمالك أنهم بوابين لايعيب أحد، وأشار إلى أنه كان يسكن هو وعصام الحضرى في عمارة واحدة وكان البواب أهلاوى متعصب وكانت علاقتى به جيدة.
و أضاف خلال تقديمه برنامج "زملكاوى"، والمذاع عبر فضائية "الزمالك"، البوابين ناس محترمين جدًا البواب كلمة لا تعيب أحد، وهذه مهن محترمة وشريفة .
وعلق الغندور على ما قاله أحد جماهير الأهلى والذى وجه الاعتذار لجماهير الزمالك بعد أن قال عليهم "بوابين و بتوع بليلة"، قائلًا:" كلمة بليلة مش مفهومة ومين طلعها و إيه معناها وهل هي نوع من التقليل من الزمالك، وحاجة بلا معنى على السوشيال ميديا و الشباب بيرددوها ورا بعض اى حاجة فى أى حاجة ".
جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.
وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.
وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.
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