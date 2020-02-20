شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: البواب كلمة لا تعيب أحد ولكن نفسى أفهم يعني إيه "بليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الغندور نجم الزمالك السابق، البعض لديهم ثقافة ضعيفة جدًا، وكل مايطلق على الزمالك أنهم بوابين لايعيب أحد، وأشار إلى أنه كان يسكن هو وعصام الحضرى في عمارة واحدة وكان البواب أهلاوى متعصب وكانت علاقتى به جيدة.

و أضاف خلال تقديمه برنامج "زملكاوى"، والمذاع عبر فضائية "الزمالك"، البوابين ناس محترمين جدًا البواب كلمة لا تعيب أحد، وهذه مهن محترمة وشريفة .

وعلق الغندور على ما قاله أحد جماهير الأهلى والذى وجه الاعتذار لجماهير الزمالك بعد أن قال عليهم "بوابين و بتوع بليلة"، قائلًا:" كلمة بليلة مش مفهومة ومين طلعها و إيه معناها وهل هي نوع من التقليل من الزمالك، وحاجة بلا معنى على السوشيال ميديا و الشباب بيرددوها ورا بعض اى حاجة فى أى حاجة ".

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساء غدا الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات.

Advertisements