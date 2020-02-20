شكرا لقرائتكم خبر عن العوانى: تم بيع تذاكر الأهلي بالكامل.. ويتبقى نسبة قليلة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح عارف العواني في تصريحات تلفزيوينة لقناة أبو ظبي الرياضية: "هناك مفاجآت في حفل ما قبل اللقاء وجوائز سيتم توزيعها على الجماهير وعرض خاص يتضمن بعض العروض الشيقة و تذاكر الزمالك كان بها طفرة عقب تتويج الفريق بالسوبر الإفريقي وتذاكر الأهلي بيعت بالكامل منذ اليوم الأول".

وتوقع عرف العوانى أنها تكون مباراة قوية بين الفريقين وكذلك بين جمهور الاهلي والزمالك بالمدرجات".

ارتدى الثنائى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في الاتحاد المصرى لكرة القدم و أحمد السيد مدافع الأهلى السابق تشيرت فريق الزمالك خلال المباراة والتى اقيمت على ملعب الصالة المغطاة بنادى الجزيرة الاماراتى . واقتحمت الجماهير ملعب المباراة الاستعراضية بين الاهلي والزمالك لالتقاط الصور مع نجوم الفريقين . تعادل الاهلي والزمالك بنتيحة 3/3 في المباراة الودية التي اقيمت بالصالة المغطاة باستاد الجزيرة بالإمارات احرز للزمالك محمد ابو العلا و جمال حمزة بينما احرز للاهلي محمد شوقي و خالد بيبيو و عادل مصطفي. نال حازم امام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق تحية خاصة من جماهير الاهلي خلال مباراة قدامي اللاعبين المقامة حاليا باستاد الجزيرة بالإمارت وبادلهم حازم التحية. Advertisements مثل فريق الاهلي امير عبد الحميد و احمد حسن و وشيتوس و محكد شوقي و خالد بيبيو و محخد فاروق وعادل مصطفي و هشام حنفي بينما مثل الزمالك لاعبين جمال حمزة واسامة نبيه واسامة حسن ومحمد ابو العلا ومدحت عبد الهادي . شهدت مباراة قدامى الاهلى والزمالك بالصالة المغطاه بنادي الجزيرة هتافات قويه بين الجمهورين وذلك قبل مباراة السوبر المقرر اقامة مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك على ملعب الجزيرة غدا . وكان قد توجه صباح اليوم عدد من نجوم الأهلى والزمالك إلي أبو ظبي الإماراتية لخوض مباراة استعراضية بين قدامي الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء ، ضمن الأجواء الاحتفالية بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها غدا. ويشارك في المباراة كل من حازم امام ومحمد فضل وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.

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