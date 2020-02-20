أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مباراة تجريبية لـ VAR اليوم قبل مواجهة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى و الفريقان يختتمان أستعدادتهم للقاء الغد .

مباراة تجريبية لـ VAR اليوم قبل مواجهة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى

أجرت اللجنة المُنظمة لمباراة السوبر المصرى، بين الأهلى والزمالك، فى أبو ظبى، مباراة تجريبية على ملعب الجزيرة الذى سيستضيف مباراة القمة، لتطبيق تقنية الفيديو الـ VAR، مساء اليوم الأربعاء، وذلك قبل مباراة السوبر المصرى، التى ستقام بين القطبين فى السابعة من مساء غد الخميس، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

تعادل قدامى الاهلي والزمالك بنتيحة 3/3 في المباراة الودية التي اقيمت بالصالة المغطاة باستاد الجزيرة بالامارات، احرز للزمالك محمد ابو العلا و جمال حمزة بينما احرز للاهلي محمد شوقي و خالد بيبيو و عادل مصطفي. شاهد الزى الرسمى لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك غدا تقرر ارتداء الأهلى زيه التقليدى، فى مباراة السوبر أمام الزمالك، غدا الخميس، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتيه أبوظبى، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفنى الاجتماع الفنى للمباراة، الذى أقيم صباح اليوم بملعب محمد بن زايد فى أبوظبى بالإمارات، بحضور سمير عدلى، المدير الإداري للأهلي وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والجانب الإداري بنادي الزمالك، وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة. Advertisements شاهد آخر تدريب للأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر خاض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، تدريبه الأخير والختامى قبل مواجهة الزمالك فى السابعة مساء غدًا الخميس على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات، لتحديد بطل السوبر المحلى، جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.

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