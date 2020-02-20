شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو عن تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النادى الأهلى، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، تاريخ المواجهات مع الزمالك في السوبر المصرى وجاء في فيديو جراف، أن الأهلي فاز بــ 11 مرة كأس السوبر المصرى من ضمن 13 نهائي ، بينما فاز الزمالك 3 مرات للسوبر المصرى من ضمن 9 نهائيات، حيث تفوق المارد الأحمر في تاريخ المواجهات.

وأضاف الإنفوجراف، أن 6 مباريات جمعت بين الفريقين فى السوبر المصرى، فاز المارد الأحمر بـ6 منها، بينما فاز الزمالك بمباراة وحيدة.

وتشهد مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها غدا علي لقب السوبر المصري ، منافسات مشتعلة بين لاعبي الفريقين لحجز مكان في التشكيل الأساسي لكل منهما.

مباراة الغد المقامة في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي استاد محمد بن زايد في أبو ظبي الإماراتية، قد تشهد مفاجئات في تشكيل الفريقين من جانب كل من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ونظيره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

يشار إلى أن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، خاض تدريبه الأخير والختامى قبل مواجهة الزمالك فى السابعة مساء غدًا الخميس على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات، لتحديد بطل السوبر المحلى، جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.

Advertisements

وشهد مران الأهلى الخير عقد السويسرى رينيه فايلر محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب، وحرص المدير الفنى على الاجتماع بلاعبيه مع انطلاق المران لمدة ربع ساعة لتوجيه التعليمات والحديث عن مباراة الزمالك غدا مع التركيز على المهام الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين قبل انطلاق المران المسائي .

وخاض لاعبو الأهلي فقرة تدريبات للكرات العرضية مع نهاية المران، وقاد فايلر ومساعده ديفيد سيزا، فقرات متنوعة للاعبين على الكرات العرضية، كما تدرب لاعبو الأهلي علي التسديد من خارج منطقة الجزاء، وكذلك ضربات الترجيح.