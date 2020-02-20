مرتضى منصور: قمة الدوري لن تقام.. وأقول لفضل "اتكلم على قدك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف مرتضى منصور عن عدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري يوم 24 فبراير الجاري، مؤكداً أن القرار جاء لمصلحة الفريقين.

وفي تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية" قال مرتضى منصور :"محمد فضل يقول أن مباراة الدوري ستقام في موعدها، وأنا أود أن أخبره أن المباراة لن تقام".

ويؤكد أعضاء لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعدها في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع في الدوري الممتاز.

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وأضاف مرتضى منصور :"الأهلي لديه مباراة خطيرة ضد صنداونز، والزمالك ينتظر الترجي الذي يسعى للثأر بعد هزيمته في كأس السوبر الإفريقي".

وواصل رئيس الزمالك :"محمد فضل لا يدرك أن الأهلي والزمالك سيخوضان مواجهة 20 فبراير في أبوظبي، فكيف تقام مباراة يوم 24 قبل المباريات الإفريقية؟".

وأنهى مرتضى منصور حديثه قائلاً :"التأجيل سيتم حفاظاً على أبنائنا من لاعبي الأهلي والزمالك، أو الزمالك والأهلي، ولا يجب أن يأخذ فضل الأمر بالعناد".