مرتضى منصور: المخطئ في حق الأهلي سيواجه حساباً عسيراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيقوم بعقاب المخطئ في حق النادي الأهلي حساباً عسيراً حتى لو كان منتمياً للقلعة البيضاء.

وفي حديث لقناة "أبوظبي الرياضية" قال مرتضى منصور :"أرفض التنمر بين الجماهير، خفة الدم هنا قد تؤدي إلى فتنة في النهاية".

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وأضاف رئيس الزمالك :"اللاعبون خارج المستطيل الأخضر جميعهم أصدقاء، أطالب الجماهير بعدم الشعور بالتوتر والتعصب والتعامل مع اللقاء على أنه مباراة وستمر".

ورداً على سؤال حول الإساءات التي خرجت من بعض اللاعبين ضد الأهلي قال مرتضى منصور :"سنعاقب المخطئ وسيحاسب حساباً عسيراً".

وأنهى مرتضى منصور :"مصر دولة مستهدفة، والذين فشلوا في صناعة فتنة طائفية، يحاولون الآن صناعة فتنة بالوقيعة بين جمهور الأهلي والزمالك".