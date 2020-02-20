تركي آل الشيخ: كفة الأهلي أرجح أمام الزمالك.. وانتظر التنسيق مع الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، إن لقاء السوبر من الأشياء التاريخية والتراثية في الوطن العربي كغيرها من المباريات في الوطن العربي.

وتابع تركي آل الشيخ، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج القاهرة أبو ظبي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"لقاء كبير وفي أرض خير ومحبة كأبو ظبي الخير".

وبسؤال مقدم البرنامج له عن عودة حسام غالي للأهلي، رد تركي:"الأهلي بيته وأنا مش اللي هرجعه بيته".

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وأشار الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، إلى أن السوبر المصري مباراة مكشوفة للجميع:"مدرب الزمالك كان مدرب الأهلي وأرى دائمًا أن كفة الأهلي أرجح".

واسترسل:"لست مع أن السوبر المصري أول اختبار حقيقي لفايلر فهي مباراة شرفية ولا تعكس حالة الفريقين.. والأهلي 11 سوبر مقابل 3 للزمالك وإن شاء الله نستمتع بالمباراة".

وتابع تركي :"أنا جاهز وتحت أمر الأهلي انتظر التنسيق مع محمود الخطيب في الشيء الذي يريده لديه أفكار كثيرة للنادي الأهلي وعلى ما أقدر سأساعده".

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك في السوبر المصري في السابعة من مساء اليوم الخميس.