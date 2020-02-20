أشرف صبحي يكشف كواليس تجديد اتفاقية مقر الكاف في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنهم عملوا بصورة جدية في ملف مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وأضاف صبحي، خلال حديثه في برنامج البريميو مساء اليوم الأربعاء:"كان لابد أن نعمل بشكل قوي وتنسيقي، مجلس الوزراء كله ساعد في هذا الملف وكذلك وزارة الخارجية والجهات المعنية وكان هناك قوة في التعامل واحترافية".
وتابع وزير الشباب والرياضة:"أنهينا الاتفاقية ووقعنا نسخة باللغة العربية وتمت ترجمتها وأخذنا كل الإجراءات المحتملة وجددنا العقد لمدة 10 سنوات".
وأتم صبحي حديثه بالإشارة إلى أن لولا عملهم في هذا الملف لحدثت أشياء كثيرة أخرى ليست جيدة.
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